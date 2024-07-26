'Кто это не делает - тот дурак'. Усик высказался о 'самоубийстве' после боя

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) опроверг информацию, что во время поединка с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) он получил перелом челюсти. По словам украинского боксера это полная ерунда и все видели, что он спокойно общался на пресс-конференции.

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Усик признался, что поехал в больницу после поединка, но лишь затем, чтобы провести осмотр у доктора. По мнению Александра, каждый уважающий себя профессиональный спортсмен, должен следить за своим здоровьем.

"После боя у меня было рассечение возле глаза, лицо болело, спина болела, ноги болели, кулаки болели. Я был травмирован. У Тайсона – то же самое было. Мы проверили голову, мы посмотрели мозг. Врач сказал: "Все окей". Послушайте, это дисциплина. Кто после боя не идет к профессиональному врачу – тот дурак. Многие после боя идут в бар или ресторан, выпивают. У вас 12 раундов, 47 минут, вы получаете огромное число ударов. Если после этого не посетить врача – это самоубийство, – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

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