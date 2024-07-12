'Будет последний бой в карьере': тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон ФЬюри (34-1-1, 24 КО) завершит свою карьеру после второго поединка против Александра Усика (22-0, 14 КО). Повторное поражение от украинца в реванше станет сильным ударом для Цыганского короля и тот повесит перчатки на гвоздь.

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Уверенность в этом в интервью порталу Boxing News 24/7 выразил тренер нашей соотечественника Сергей Лапин-младший. По его словам, в отличии от боя 18 мая на этот раз поединок завершится досрочно в пользу его подопечного, который в первом противостоянии увидел все слабые стороны соперника.

"У Фьюри снова будет возможность победить в декабре, но на этот раз бой не пройдет всю дистанцию. Усик изучил соперника в первом бою, просканировал его и увидел все свои козыри. У Фьюри нет ничего, чтобы он мог выложить в этой борьбе, это будет последний бой в его карьере. Усик отправит на пенсию Тайсона Фьюри", – сказал Лапин.

Ранее тренер украинского боксера рассказал о неожиданных планах нашего соотечественника относительно продолжения карьеры. Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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