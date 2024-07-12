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"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Будет последний бой в карьере': тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон ФЬюри (34-1-1, 24 КО) завершит свою карьеру после второго поединка против Александра Усика (22-0, 14 КО). Повторное поражение от украинца в реванше станет сильным ударом для Цыганского короля и тот повесит перчатки на гвоздь.

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Уверенность в этом в интервью порталу Boxing News 24/7 выразил тренер нашей соотечественника Сергей Лапин-младший. По его словам, в отличии от боя 18 мая на этот раз поединок завершится досрочно в пользу его подопечного, который в первом противостоянии увидел все слабые стороны соперника.

"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри
"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

"У Фьюри снова будет возможность победить в декабре, но на этот раз бой не пройдет всю дистанцию. Усик изучил соперника в первом бою, просканировал его и увидел все свои козыри. У Фьюри нет ничего, чтобы он мог выложить в этой борьбе, это будет последний бой в его карьере. Усик отправит на пенсию Тайсона Фьюри", – сказал Лапин.

"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Ранее тренер украинского боксера рассказал о неожиданных планах нашего соотечественника относительно продолжения карьеры. Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Две недели назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри
"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Будет последний бой в карьере": тренер Усика сделал заявление о реванше с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, британские СМИ заявили о том, что в мировом боксе разворачивается настоящая война из-за титула Александра Усика. Также с украинца сняли отстранение от бокса.

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