Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) явным фаворитом реванша с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Депутат Государственной думы выразил уверенность в том, что именно 38-летний украинец выиграет поединок в Лондоне.

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Об этом Валуев заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, известный своей ярой антиукраинской позицией, внезапно встал на сторону Усика, несмотря на многочисленные высказывания нашего боксера против РФ.

"Александр Усик победит. Да, Дюбуа парень неплохой, но его не хватит. Усик фаворит", – сказал Валуев.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.

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