Куда поехать на рождественскую ярмарку в Европе: топ-10 городов

Рождественские ярмарки каждый год превращают европейские города в праздничные места с тысячами огней, ароматом глинтвейна, горячего шоколада и жареных каштанов. И хотя больше всего эта традиция ассоциируется с Германией, атмосферные зимние базары можно найти во многих уголках континента.

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Lonely Planet назвал города, куда стоит отправиться за рождественской атмосферой. В подборку вошли как заснеженные альпийские направления, так и места, где зима значительно теплее.

Вена, Австрия

В период Адвента австрийская столица становится одним из главных рождественских направлений Европы. Ярмарки открываются в разных частях города, поэтому туристы могут совместить их посещение с прогулками по историческому центру.

Один из самых известных базаров расположен перед неоготической ратушей. Здесь можно покататься на коньках, выпить глинтвейна и посетить аттракционы.

За изделиями местных мастеров рекомендуют отправиться в Шпиттельберг. А одной из самых эффектных считается ярмарка возле дворца Шенбрунн с большой ёлкой, каруселью, хорами и десятками торговых домиков. Здесь продают деревянные игрушки, свечи из пчелиного воска, сыр, сладости и рождественские украшения.

Инсбрук, Австрия

Для тех, кто хочет совместить ярмарку с заснеженными Альпами, подойдет Инсбрук. В городе работает сразу несколько праздничных локаций.

В историческом центре устанавливают большую елку возле знаменитой Золотой крыши, а в деревянных домиках продают украшения, свечи, имбирные пряники и горячий глинтвейн.

На площади Марктплац устраивают традиционные аттракционы и кукольные представления для детей. Праздничными огнями украшают и одну из главных улиц города – Мария-Терезиен-штрассе.

Зальцбург, Австрия

Еще одно австрийское направление – Зальцбург. Особого внимания заслуживает рождественская ярмарка у барочного дворца Гельбрунн.

Его 24 окна превращаются в огромный адвент-календарь, а территорию украшают сотни елок с огоньками. Здесь работают ремесленные лавки, курсирует рождественский поезд, звучат колядки и выступают духовые музыканты. Для детей организуют контактный зоопарк.

Брюссель, Бельгия

Зимой исторический центр Брюсселя с мощеными улицами и старинными домами становится декорацией для масштабного фестиваля Winter Wonders.

Главным центром празднований является знаменитая Гран-Плас, где устанавливают елку и проводят световые и звуковые шоу.

Сама ярмарка насчитывает около 200 ларьков и простирается от площади Сент-Катрин. Здесь можно купить подарки, попробовать бельгийские вафли, шоколад и другие местные деликатесы. Также в центре устанавливают катки, площадку для керлинга и карусель.

Загреб, Хорватия

Хорватская столица не всегда первая приходит на ум, когда речь заходит о рождественских ярмарках, однако её праздничные локации считаются одними из самых интересных в Европе.

Тысячи огоньков украшают парки, площади и исторический центр Загреба. На ярмарке Fuliranje проходят концерты и выступления диджеев, продаются изделия местных мастеров.

На площади бана Елачича можно попробовать горячие каштаны и традиционные хорватские лакомства. Среди них – лицитары, ярко украшенные пряники в форме сердца.

Винчестер, Англия

Рождественская ярмарка в Винчестере проходит возле одного из самых известных средневековых соборов Великобритании.

Его организуют в традиционном стиле: среди украшенных елок устанавливают деревянные домики, где продают изделия ремесленников, рождественские подарки и продукты местных производителей.

Здесь можно найти резные музыкальные шкатулки, авторский шоколад, сыры и изделия из стекла. Во время поездки также рекомендуется посетить один из рождественских концертов в Винчестерском соборе.

Таллинн, Эстония

Таллинн подойдет тем, кто мечтает о настоящей заснеженной рождественской сказке. Праздничные мероприятия проходят в историческом центре города, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главная елка возвышается над деревянными домиками на Ратушной площади. На ярмарке продают традиционные эстонские изделия – вязаные шапки, плетеные вещи и резные деревянные сувениры.

Согреться после прогулки можно в небольших кафе или отведать сытные блюда эстонской кухни. Вечером на площади нередко появляется Санта-Клаус.

Хельсинки, Финляндия

Мороз, Балтийское море и высокая вероятность снега создают в Хельсинки соответствующую зимнюю атмосферу. Главная рождественская ярмарка финской столицы расположена на Сенатской площади возле белоснежного кафедрального собора.

В деревянных ларьках продают традиционные изделия, подарки, украшения и финский вариант глинтвейна – глёги. Посреди площади работает винтажная карусель.

Начало праздничного сезона также отмечают парадом на улице Алексантеринкату с танцорами, эльфами и Санта-Клаусом.

Кольмар, Франция

Кольмар в Эльзасе – одно из тех европейских мест, где старый город сам по себе напоминает рождественскую декорацию. Фахверковые дома, каналы и узкие улочки зимой дополняются праздничной иллюминацией.

В городе работает шесть различных рождественских ярмарок. В районе Маленькой Венеции организуют детский базар с каруселью, рождественскими композициями и почтовым ящиком Санты.

На других ярмарках можно приобрести антикварные вещи, изделия народного промысла и подарки. Среди местных гастрономических изысков – эльзасские пряники, печенье Bredele и Springerle, а также традиционный фруктовый кекс Berawecka.

Ницца, Франция

Ницца станет отличной альтернативой для тех, кто хочет окунуться в рождественскую атмосферу, но не жаждет морозов и снега. Зимой на Лазурном берегу можно одновременно увидеть пальмы, голубое небо и праздничную иллюминацию.

Огнями украшают знаменитую Английскую набережную, а основные праздничные мероприятия проходят в саду Альбера I. В рождественских домиках продают подарки, изделия ремесленников и глинтвейн, а среди угощений можно найти даже шампанское и устрицы.

Программу дополняют аттракционы, световые шоу, музыка и встречи с Санта-Клаусом. А в качестве гастрономического сувенира из Прованса можно привезти местное оливковое масло или мед.

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