Блог | После «гастролей» мощей Донского потери россиян увеличились втрое
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Созрел большой скандал с мощами кн.Дмитрия Донского.
Они вывезены в зону СВО. Мощам была поставлена задача "всецело , способствовать военным успехам российских орков"
Однако, анализ главного аналитического управления ГШ РФ наглядно показывает, что после каждого шоу с мощами - "положение русской оккупационной орды не улучшалось, а ухудшалось".
Действительно, последствия гастролей княжеского скелета трагичны.
Всюду, где он уже "отыграл", где собрал поцелуйчики и свечки -потери живой силы утроились, а утраты техники упятерилась.
У генералов возник естественный вопрос - "а на чьей стороне работает этот князь?"
Обмоленные с мощами участки подвергаются особо лютой обработке дронами дядюшки Мадяра.
После мощеносных молебнов - дезертирство в частях зашкаливает, как и самое грубое мужеложество. Оно становится не только активнее но и грубее.
Треть бойцов навсегда лишается духовной связи с собственным анусом, который начинает жить своей жизнью.
Нарушается сексуальная субординация. При попытке инспекции позиций Харьковского направления подвергся групповому насилию генерал-майор ВС РФ.
Факты уже сложились в весьма неприятную картину.
Встал вопрос о выведении мощей на чистую воду; т.е о серии допросов.
Специалисты ФСБ провели первую беседу с пристрастием.
Методы -да, жесткие.
Без костной резорбции в таких случаях не обойтись.
Классическая смесь азотной и серной кислот, да еще и с добавлением "соляночки" - заставляют орать мощи тех, кто при жизни слыл страстотерпцем.