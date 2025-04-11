'Вот как их лечить?' Валуев оскорбил 13-летнего украинского каратиста, который отказался жать руку россиянину

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметился мерзким поступком, цинично поддержав нелепую травлю со стороны россиян 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника, который отказался пожимать руку сопернику из РФ. При этом депутат Государственной думы процитировал оскорбительное высказывание в адрес нашего соотечественника.

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В своем Telegram-канал Валуев репостнул публикацию предателя Украины и доносчика Александра Талипова. Советник так называемого главы Республики Крым, который публиковал данные о тех, кто выступает против РФ на оккупированном полуострове, набросился с оскорблениями на Мельника, а также высказался о том, что наших граждан и детей нужно "лечить".

"13-летний украинский каратист отказался пожимать руку российскому спортсмену и фотографироваться с ним на пьедестале. Поколение подрастающих дебилов, вот как их лечить?" – написал Z-патриот, пропагандист и приспешник диктаторского режима Владимира Путина, которого поддержал Валуев.

Накануне сам Мельник объяснил свой бойкот в отношении соперника из РФ, отметив, что его отец защищает Украину от российских оккупантов. Роспропаганда потребовала уважение от Евгения к представителям страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация каратэ России (ФКР) возмутилась поступком Евгения Мельника, который отказался от фото и рукопожатия с соперником из РФ на турнире в Испании.

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