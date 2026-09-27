46-летняя Соломия Витвицкая впервые стала мамой: дата рождения сына удивила поклонников. Фото малыша

46-летняя журналистка и телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала мамой. Она родила сына 26 сентября, причем дата появления малыша на свет оказалась особенно символичной – 26.09.26.

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Первый снимок с новорожденным звезда телеэкранов уже показала в Instagram. На опубликованном фото Витвицкая лежит на больничной койке, а рядом с ней – ее супруг, военнослужащий Алексей Ситайло. В кадр также попал малыш, который лежал отдельно в больничной кроватке.

"26.09.26. Мы тебя очень ждали, сынок", – лаконично подписала счастливый снимок телеведущая.

Имя первенца Витвицкая пока не раскрывает. Зато особенность даты рождения мальчика уже привлекла внимание ее поклонников. 26 сентября 2026 года пришлось на полнолуние, поэтому рождение малыша сопровождалось сразу несколькими символическими совпадениями.

В комментариях среди множества поздравлений одна пользовательница заметила: "Дату выбрал – огонь". Ее дополнила другая подписчица телеведущей: !Как минимум, цифры общественного деятеля или босса, как максимум, президента! Еще и полная Луна! Супер!!

Согласно народным поверьям и астрологическим представлениям, детям, родившимся в полнолуние, приписывают особую эмоциональность и чувствительность. Считается, что такие люди могут быть очень энергичными, обладают сильной интуицией и творческим подходом к жизни. В то же время научных доказательств того, что фаза Луны во время рождения определяет характер человека, на самом деле нет.

Напомним, в июне Соломия Витвицкая официально вышла замуж за Алексея Ситайла. Телеведущая показала кадры с церемонии и раскрыла дату свадьбы – 20.06.2026. Муж звезды, служащий в ВСУ, предстал перед камерой в военной форме, тогда как невеста выбрала белое платье в этническом стиле.

Своим будущим мужем Витвицкая была знакома еще до начала полномасштабной войны. Однако близко общаться они начали после 24 февраля 2022 года, когда Ситайло стал военнослужащим и обратился к журналистке за волонтерской помощью.

Впоследствии дружеское общение переросло в отношения. В феврале 2025 года Алексей сделал любимой предложение в День святого Валентина. А в апреле 2026-го Витвицкая сообщила о беременности первенцем.

Позже ведущая устроила гендер-вечеринку и узнала, что у них родится мальчик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алина Гросу переехала с новорожденным сыном в Украину. Певица подтвердила слухи о возвращении, подчеркнув, что для нее сейчас принципиально важно, чтобы сын рос рядом с близкими.

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