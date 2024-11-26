Нокаут или 12 раундов? Букмекеры назвали наиболее вероятный результат реванша Усик – Фьюри

Победа Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) решением судей является наиболее вероятным результатам реванша между боксерами. Супертяжи во второй раз подерутся 21 декабря после того, как в мае наш соотечественник выиграл у британца и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Букмекеры уже активно принимают ставки на самый ожидаемый поединок года, определив фаворитом Усика. В пользу украинца говорит тот факт, что в первом противостоянии он едва не нокаутировал Фьюри, которого в девятом раунде спасли рефери и гонг.

Также аналитики определились с тем, как именно завершится поединок. На то, что Усик окажется сильнее на судейских записках, предлагается коэффициент 2,50. Досрочная победа украинского чемпиона оценивается котировкой 3,70.

При этом триумф Фьюри нокаутом кажется экспертом более вероятным, чем победа британца по очкам. Показатели на досрочный успех Тайсона достигают уровня 4,00. А ставки на то, что Цыганский король окажется сильнее на судейских записках, принимаются с коэффициентом 4,50.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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