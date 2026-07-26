Пассажирские поезда уже четвертое сутки не доезжают до одного из городов: будет ли возобновлено движение

Из-за непрекращающихся российских атак и сложной ситуации с безопасностью пассажирские поезда уже четвертое сутки не курсируют непосредственно в Запорожье, а маршруты временно изменены в целях обеспечения безопасности пассажиров. Власти уверяют, что железнодорожное сообщение с городом будет восстановлено сразу после стабилизации ситуации, а пока все решения принимаются с приоритетом безопасности людей.

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Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. По его словам, прямое движение пассажирских поездов в Запорожье приостановлено уже четвертый день из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянных атак российских войск.

По словам Калашника, железнодорожное сообщение в регионе работает по измененным маршрутам, а профильные службы постоянно оценивают уровень опасности и корректируют работу транспорта в зависимости от оперативной ситуации. Поезда вынужденно останавливают на безопасном расстоянии от города, чтобы минимизировать риски для пассажиров и работников железной дороги.

Железнодорожная инфраструктура остается критически важной

Во время поездки в прифронтовой регион министр проверил состояние защиты объектов железнодорожной инфраструктуры. Он подчеркнул, что сегодня речь идет не только о сохранении отдельных станций или путей, но и об обеспечении бесперебойной логистики государства в условиях полномасштабной войны.

"Сегодня это не только вопрос безопасности отдельных объектов, но и непрерывной логистики государства", — подчеркнул Калашник. Также чиновник вместе с представителями Запорожской областной военной администрации осмотрел ключевые энергетические объекты и один из объектов водоснабжения. Особое внимание уделили подготовке региона к предстоящему отопительному сезону.

По словам министра, область уже обеспечила 99,1% потребностей предприятий тепло- и водоснабжения резервными источниками питания. Это один из самых высоких показателей среди всех регионов Украины.

"Укрзалізниця" ввела новые правила безопасности

На фоне постоянных атак со стороны России "Укрзализныця" ужесточила требования к безопасности пассажиров. Отныне в случае реальной угрозы обстрела может проводиться обязательная эвакуация людей из поезда.

В компании поясняют, что решение об эвакуации принимается только тогда, когда существует непосредственная опасность на конкретном участке маршрута. Главная цель — не допустить, чтобы вагон стал ловушкой для людей во время возможного удара. Пассажиров призывают внимательно слушать сообщения проводников и не игнорировать их указания.

После предупреждения от проводника пассажирам рекомендуется сразу подготовиться к возможному выходу из поезда. Необходимо одеться, взять с собой документы, телефон и самые необходимые вещи, но оставаться на своём месте до получения дальнейших инструкций. Если человек нуждается в помощи во время эвакуации, об этом нужно заранее сообщить сотрудникам поезда.

После команды об эвакуации выходить следует быстро, но без паники, пользуясь ближайшим выходом. Крупные чемоданы рекомендуется оставить в вагоне, чтобы не задерживать движение других людей. Также пассажиров просят помогать тем, кто нуждается в поддержке.

После выхода из поезда необходимо отойти на безопасное расстояние или направиться к ближайшему укрытию, если оно находится поблизости. Оставаться возле поезда опасно, ведь именно транспортная инфраструктура может стать целью российских атак.

Если во время эвакуации раздались взрывы, следует немедленно лечь на землю лицом вниз, открыть рот, прикрыть голову руками и ждать дальнейших указаний персонала. Возвращаться в вагоны разрешается только после официального сообщения об окончании опасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово жалуются на дефицит билетов "Укрзалізниці" в разгар летнего сезона, однако в компании объясняют, что быстро увеличить количество поездов невозможно. Причина заключается в том, что вагоны большинства европейских стран технически несовместимы с украинской железной дорогой, а новый подвижной состав в Украине производит только один завод.

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