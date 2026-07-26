Туристов из какой страны больше всего не любят в Европе: почему так

На популярных курортах Испании, Греции, Кипра и Турции компании шумных туристов давно стали привычным явлением. Они отдыхают в пабах, устраивают вечеринки прямо на улицах и нередко привлекают к себе внимание поведением, которое раздражает местных жителей.

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Британские путешественники имеют одну из худших туристических репутаций в Европе. В ходе опроса YouGov сами британцы отнесли соотечественников к числу худших туристов в мире, и к подобному мнению присоединились также респонденты из Германии и Испании. Подробности сообщает Daily Mail.

Конечно, такая репутация не касается каждого путешественника из Великобритании. Однако именно несколько распространенных привычек сформировали устойчивый негативный образ британского туриста.

Чрезмерное употребление алкоголя

Одной из главных претензий к британским отдыхающим является пьяное и шумное поведение. В популярных туристических городах молодые компании нередко начинают употреблять алкоголь еще с утра, а вечером устраивают беспорядки в барах, отелях и на улицах.

Владелец магазина на Крите рассказал, что некоторые британские туристы напиваются, все уничтожают и не уважают ни местных жителей, ни их культуру.

Эксперт по этикету Джо Гейз советует туристам избегать алкоголя до полудня или, по крайней мере, строго контролировать его количество. По ее словам, никому не хочется оказаться рядом с гостем, который громко разговаривает, шатается в вестибюле отеля и мешает другим.

Неуместная одежда

В жарких странах туристы часто стараются одеваться как можно легче. Однако иногда британцы заходят в рестораны без рубашки или гуляют по городу в пляжной одежде.

Путешественник Ли Томпсон, посетивший более 100 стран, подчеркнул, что даже на отдыхе человек остается гостем в чужой стране. Работники ресторанов и отелей в это время не отдыхают, поэтому стоит уважать их и местные правила.

Особенно важно правильно одеваться при посещении церквей и других религиозных достопримечательностей. Купальники, короткие шорты и обнаженные плечи уместны на пляже, но не в святыне. В таких местах эксперты советуют прикрывать плечи и ноги, вести себя тихо, не толкаться, не бегать и не пользоваться телефоном без необходимости.

Борьба за шезлонги

Еще одна привычка, с которой часто ассоциируют британцев, – раннее "бронирование" шезлонгов полотенцами. В соцсетях регулярно появляются видео, на которых туристы с утра выстраиваются у бассейна, а затем бегут занимать лучшие места.

Ли Томпсон признался, что раньше считал вполне нормальной традицию просыпаться раньше других и оставлять полотенце на свободном шезлонге. Только со временем он понял, что для местных жителей и других гостей такое поведение может выглядеть странно и невежливо.

Некоторые отели уже внедрили специальные приложения для бронирования мест или поручили сотрудникам убирать вещи с шезлонгов, которые долгое время остаются пустыми. Подобная проблема возникла и на круизных лайнерах. Члены экипажей начали отмечать незанятые шезлонги и убирать полотенца и личные вещи, если владельцы долго не возвращаются.

Нежелание знакомиться с местной культурой

Британские туристы также отличаются стремлением воссоздать привычную домашнюю обстановку за границей. На курортах они часто ищут британские пабы, смотрят футбол, заказывают традиционный английский завтрак и пьют пиво еще до обеда.

По мнению опытных путешественников, такое поведение противоречит самой идее путешествий. Человек тратит деньги и преодолевает тысячи километров, но в итоге проводит отпуск в местах, которые почти не отличаются от заведений у себя дома.

Знакомство с местными блюдами, традициями и образом жизни помогает лучше понять страну и одновременно демонстрирует уважение к её жителям.

Неумение вести себя на солнце

Британцев легко узнать и по отношению к солнцу. Из-за прохладной и дождливой погоды дома многие туристы недооценивают силу солнечных лучей и быстро получают ожоги.

Джо Гейз отметила, что ярко-красная кожа после загара стала одним из характерных образов британского отдыхающего.

Негативное отношение к британским туристам сформировалось не из-за их происхождения, а из-за поведения отдельных отдыхающих. Чрезмерное употребление алкоголя, шум, неуважение к культурным нормам и привычка занимать общественные места создают проблемы для местных жителей и портят репутацию всех путешественников из этой страны.

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