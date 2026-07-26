На Полтавщине 2-летний мальчик чудом выжил и уцелел, выпав с 5 этажа

В Миргороде Полтавской области произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. В центральной части города двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

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К счастью, после падения с огромной высоты мальчик выжил. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Подробности инцидента

Сообщение о происшествии в Миргородский районный отдел полиции поступило 25 июля от врача скорой медицинской помощи. На место сразу выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным правоохранителей, около 11:30 мальчик играл на подоконнике. В какой-то момент ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса и провалилась. В результате он упал с высоты пятого этажа.

Состояние ребенка

К счастью, произошло настоящее чудо и мальчик выжил. По предварительной информации медиков, серьезных и тяжелых травм ребенок не получил. Сейчас он находится в медицинском учреждении под постоянным наблюдением врачей.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

Важное напоминание от полиции

В связи с этим случаем правоохранители в очередной раз призывают родителей и опекунов строго соблюдать правила безопасности в быту. Родителей просят не оставлять детей без присмотра, ведь даже одна минута невнимательности может привести к беде.

Помните о коварстве москитных сеток: они создают лишь иллюзию безопасности и совершенно не предназначены для защиты от падений. Используйте специальную защиту: установите на окна детские за замки, блокираторы или ограничители открывания.

Ограничьте доступ к окнам: отодвиньте от подоконников любую мебель, по которой ребенок может взобраться наверх.

Напомним, в Салтовском районе Харькова произошел трагический инцидент – из окна многоэтажного дома выпал несовершеннолетний. От полученных травм подросток скончался на месте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 июля в Харькове произошла трагедия: из окна 5-го этажа выпал трехлетний ребенок. От полученных травм малыш скончался на месте.

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