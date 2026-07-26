Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: медиа узнали детали планов

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Главы государств планируют обсудить ход российско-украинской войны.

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Также стороны могут затронуть вопрос войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя американской администрации.

Цель поездки Зеленского

Главным поводом для визита украинского президента в Вашингтон станет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем от Южной Каролины Линдси Грэмом.

Зеленского и Грэма связывали теплые и доверительные отношения. Американский политик совершил свой последний визит в Украину за несколько дней до скоропостижной смерти.

Разведданные по Ирану и России

Информация о предстоящих переговорах Зеленского и Трампа появилось на фоне важного заявления украинского президента. Ранее Зеленский через сообщил, что поручил спецслужбам Украины передать партнерам данные о содействии России Ирану на фоне текущего военного противостояния Тегерана и Вашингтона.

По словам главы государства, с начала июля с помощью российских спутников фиксировалось наблюдение за американскими военными объектами и союзниками США в Персидском заливе.

Официальные представители Белого дома пока воздерживаются от комментариев как по поводу заявлений о передаче разведданных, так и о характере полученных от Киева сведений.

Фокус на войне в Украине

Также медиа и источникив дипломатических кругах выделяют несколько ключевых вопросов. По данным Reuters, стороны обсудят предложение о взаимной приостановке ударов с воздуха ракетами и дронами, которое планируется представить российской стороне в рамках нового этапа мирных инициатив.

Кроме того, Зеленский и Трамп, вероятно, обсудят формат и условия проведения нового раунда переговоров в формате Украина – США – РФ, который Киев и Вашингтон рассчитывают организовать до осени.

Напомним, Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. По его словам, переломным моментом в его отношениях с президентом США стала личная встреча в Ватикане.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский предупредил о подготовке Россией к осени значительной волны мобилизации. Президент также рассказал, как будет реагировать Украина.

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