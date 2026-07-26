Кто из руководителей госкомпаний зарабатывает больше всех: главу "Укрпочты" обогнал сотрудник ГП, а в "Привате" – космические премии

Доходы топ-менеджеров украинского государственного сектора достигают миллионных отметок, при этом, существенно отличаясь в зависимости от компании. Абсолютный рекордсмен по темпам роста зарплат руководства – ГП "Леса Украины". Всего лишь за несколько лет у некоторых чиновников зарплата выросла на миллион гривен в месяц.

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OBOZ.UA проанализировал официальные отчеты и декларации, чтобы выяснить, кто из руководителей госкомпаний и банков получает больше всего.

Самые высокие зарплаты в энергетике и государственных монополиях

Сергей Корецкий, который недавно занял пост премьера, в середине мая 2025 года стал председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". За шесть с половиной месяцев он заработал в НАК 14,4 млн грн. Это примерно 2,2 млн грн в месяц. Среди компаний и госпредприятий, которые отчитываются о размере зарплат руководства, это самая большая сумма.

Теперь столько же будет зарабатывать преемник Корецкого в "Нафтогазе", тогда как на посту премьера он будет получать около 100 тыс. грн в месяц.

В "Укрнафте", которая также принадлежит государству (50% акций – у "Нафтогаза", ещё 50% – у Минобороны), председатель правления зарабатывает около 1,5 млн грн в месяц. Такая зарплата была и у Корецкого до его назначения в "Нафтогаз".

Примерно в два раза меньше зарабатывает глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. С января по май его зарплата колебалась в пределах 723,8-754,3 тыс. грн. В июне ему выплатили премию, поэтому размер зарплаты вырос до 1,4 млн грн.

Зарплата главы "Укрэнерго" за последние годы увеличилась, но до динамики ГП "Леса Украины" ей еще очень далеко. Например, в 2024 году доходы тогдашнего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого составляли 434,8 тыс. грн.

Крупнейшие государственные компании размеры зарплат своих руководителей публично не разглашают. Ни "Укрзализныця", ни "Укрпочта", ни "Энергоатом" цифр не публикуют. Но эта информация так или иначе попадает в публичное пространство.

Например, глава "Укрпочты" Игорь Смилянский в мае 2025 года сам раскрыл размер своей зарплаты. Он назвал это "шок-контентом, которого ждали все мои фанаты". В 2025 году он показал цифры за 2024 год. Зарплата с доплатой за работу с госсекретом, по его словам, составляла 970 тыс. грн в месяц. После уплаты налогов – 577,2 тыс. грн.

Но здесь важно отметить, что речь идет о зарплате за позапрошлый год. Поэтому сейчас размер выплат может существенно отличаться.

Вероятно, в "Укрзализныце" платят значительно больше. Ведь уже в 2021 году на тот момент глава УЗ Владимир Жмак заявлял, что получает 625 тыс. грн в месяц. В прошлом году, согласно постановлению правительства № 859, базовый оклад генерального директора УЗ должен был составлять до 800 тыс. грн. И это без учета возможных надбавок и премий.

Аномальная ситуация – в ГП "Леса Украины"

В список самых высокооплачиваемых менеджеров ворвались должностные лица ГП "Леса Украины". Это, пожалуй, самое скандальное государственное предприятие. Госаудитслужба недавно заявила о масштабных нарушениях: сотни миллионов гривен передают вновь созданным "ФОПам". О таких схемах писал, в том числе, и OBOZ.UA.

Например, один из самых высокооплачиваемых менеджеров ГП Игорь Лицур в 2025 году заработал 18,9 млн грн. Это около 1,5 млн грн в месяц. За несколько лет его зарплата возросла в разы. Так, согласно с данными деклараций, его месячные доходы менялась следующим образом:

2025 год – 1,5 млн грн в месяц;

2024 – 1,2 млн грн в месяц;

2023 – 562,9 тыс. грн в месяц.

То есть, всего лишь за два года месячную зарплату Лицура повысили на миллион гривен. Это практически аномальная тенденция.

На втором месте по уровню зарплаты на госпредприятии – директор департамента финансов ГП "Леса Украины" Павел Иванов. В прошлом году он заработал 16 млн 909 тыс. грн. Это около 1,4 млн грн в месяц.

На третьем месте по уровню заработной платы – директор департамента персонала ГП "Леса Украины" Константин Войцеховский – 15 млн 762 тыс. грн за год (из них 6 млн 607 тыс. грн – премия). Средняя ежемесячная зарплата составила 1,3 млн грн.

Высокие зарплаты государственных банкиров

Председатель Нацбанка Андрей Пышный в прошлом году как глава регулятора заработал около 7 млн грн. Это примерно 585 тыс. грн в месяц, и значительно меньше, чем зарабатывает большинство руководителей госбанков.

Председатель правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт в июне получил зарплату в размере 2,6 млн грн. Это значительно больше, чем доход даже председателя правления "Нафтогаза". Для сравнения: в прошлом году средняя зарплата на этой должности составляла 2 млн грн.

Но иногда доход Бьоркнерта значительно превышает среднюю зарплату. Например, в мае 2026 года его зарплата составляла 2,9 млн грн, а премия – 10,5 млн грн. То есть, всего за один месяц он получил 13,4 млн грн.

Такая зарплата практически недостижима для председателя правления "Ощадбанка". В прошлом году средняя зарплата составляла 1,2 млн грн в месяц, а премия за весь год – всего 4,2 млн грн. В июне председатель "Ощадбанка" (назначенный в этом году) Юрий Кацион заработал 1,3 млн грн.

Подробнее о зарплатах в органах государственной власти – читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].