"Невиданный ранее ход": в Британии приняли экстраординарное решение по бою Усик – Фьюри

Сразу три основных спортивных британских вещателя покажут супербой между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впервые в истории местные фанаты получат возможность самим выбирать, где следить за поединком.

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Об этом пишет таблоид The Sun, который назвал это решение "невиданным ранее ходом" и "знаковым соглашением". Речь идет о телеканалах Sky Sports и TNT Sports, а также стримминговой платформе DAZN. Все они будут вести прямую трансляцию из Эр-Рияда, имея свои площадки на арене и приглашенных экспертов.

На TNT Sports ведущей студии будет Лаура Вудс. Ее дебютом на канале стала работа на вечере бокса в Польше, главным событием которого было противостояние Усика и Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). Перед боем журналистка признавалась, что "немного одержима" украинцем.

Отметим, что в Украине бой Усик – Фьюри поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo и его стримминговому каналу "Megogo Гонг". Тут также будет организована аналитическая студия.

За 2,5 недели до поединка был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика, назвав украинца "русским человеком". Это высказывание вызвало гнев у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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