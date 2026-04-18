Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры: сколько и когда

Украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. Так, налог начисляется только на ту площадь, которая превышает установленные законодательством нормы:

Для квартир – свыше 60 кв. м;

Для домов – свыше 120 кв. м;

Для разных типов жилья (если в собственности и квартира, и дом) – свыше 180 кв. м.

Вид недвижимости Когда платить Квартира площадь от 60 кв. м Дом площадь от 120 кв. м Дом и квартира площадь от 120 кв м площадь от 180 кв. м

Ставку устанавливает местная власть, но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января отчетного года.

Например, если вы владеете квартирой площадью 65 кв. м, оплате подлежат лишь 5 кв. м (65 - 60).Сумма к уплате: 5 кв. м × 120 грн = 600 грн.

Владельцы получат налоговые уведомления-решения до 1 июля (через Электронный кабинет плательщика или заказным письмом). С момента получения уведомления будет 60 дней для оплаты.

Налог не начисляется на недвижимость, которая:

Находится на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

Является поврежденной или разрушенной вследствие войны.

Также льготы имеют:

Многодетные и приемные семьи (5 и более детей);

Дети-сироты и дети с инвалидностью (которых воспитывает один из родителей);

Детские дома семейного типа;

Общественные организации лиц с инвалидностью.

Если вы имеете право на льготу, но получили уведомление о начислении – обратитесь в налоговую службу для сверки данных.

