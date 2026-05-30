Повышение зарплатной планки и не только: в Украине готовят изменения в бронировании

Кабинет министров собирается ужесточить условия для получения бронирования от мобилизации. В частности, речь идет о повышении зарплатной планки и наказания за "превышение лимита".

Видео дня

Все решения о бронировании будут пересмотрены до 1 сентября 2026 года. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Новые правила бронирования

По информации депутата, в правительстве хотят внести изменения, чтобы работника можно было забронировать, если не ниже минимальной, умноженной на 3,0 (ранее было 2,5). То же касается критерия средней зарплаты для признания предприятия критически важным. Исключение будут только для государственных и коммунальных предприятий.

Для предприятий, фактически работающих на территориях боевых действий, возможных боевых действий или временно оккупированных, сохраняется старый коэффициент 2,5.

Кроме того, если предприятие превысило лимит количества забронированных, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал Дія заявление об аннулировании бронирования. Железняк отмечает, что раньше формулировка была мягче ("принимать меры"), теперь это четкая обязанность ("подает", а не "может подать").

При этом, если критически важное предприятие превышает установленные забронированные лимиты, это становится основанием для отмены самого статуса критически важного.

Дополнительные правила и дедлайн

Работники, имеющие отсрочку по другим причинам (ст. 23 Закона о мобилизации), а также работающие по совместительству на нескольких предприятиях считаются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы.

В список теперь добавляют информацию о том, каким именно критериям отвечает предприятие. Органы власти должны пересмотреть критерии так, чтобы они применялись только к предприятиям, действительно критически важным (минимизация "искусственного" бронирования).

Пересмотр ранее принятых решений хотят сделать до 1 сентября 2026, а до 1 июля правительство собирается провести анализ соответствия предприятий новым критериям бронирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине более 90% действующих отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Система работает без подачи заявлений и справок и охватывает 22 категории граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!