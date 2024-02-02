Официально: бой Усик – Фьюри 17 февраля отменен

Поединок между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) не состоится 17 февраля. Причиной называется травма, которую якобы получил британский боксер.

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Соответствующее заявление было опубликовано промоутерской компанией Queensberry Promotions, которая ведет дела Фьюри. В социальной сети Instagram организация подтвердила, что боксер получил серьезное повреждение, из-за которого британцу наложили швы.

Эту информацию уже подтвердили многие журналисты. Среди них авторитетный инсайдер Майкл Бенсон. "Бой Тайсона Фьюри против Александра Усика перенесен. Он не состоится 17 февраля, поскольку сегодня Фьюри получил рассечение в спарринге", – написал он в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

Стоит отметить, что бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок британца и украинца не состоится в запланированные сроки.

"Я не чувствую, что Тайсон работает с той же энергией, которую будет стремиться показать в ринге. Я думаю, что он дойдет до того момента, когда увидит, что впереди его ждет самая тяжелая ночь в карьере", – говорил тогда экс-боксер.

Отметим, что уже стадо известно, что Усик не станет отменять возвращение на ринг 17 февраля. СМИ выяснили имя его нового соперника.

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