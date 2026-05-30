К работодателям, которые в 2026-м не повышали зарплаты, возникли вопросы: инспекции по вопросам труда присылают письма

Работодатели начали получать официальные письма от Инспекции по вопросам труда и занятости населения из-за "замороженных" на одном уровне зарплат в 2026-м. В частности, официальные письма работодателям направляет инспекция Днепровского горсовета. Причиной для пристального внимания чиновников стали стабильные показатели в отчетности: отсутствие кадровых изменений зарплаты на одном уровне.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Дебет-Кредит. Основой для рассылки "писем счастья" стала аналитическая информация от Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области. Мониторинг цифровой отчетности зафиксировал, что у определенных компаний (в частности, по состоянию на январь 2026 года) вообще не менялись два ключевых показателя:

количество застрахованных работников в штате;

общая сумма начисленной заработной платы.

Для контролирующих органов отсутствие хотя бы минимального роста выплат стало маркером возможных нарушений. Теперь мэрия просит бизнес объяснить ситуацию с соблюдением трудового законодательства и рассмотреть возможность повышения окладов.

В своих обращениях Инспекция труда ссылается на целый ряд нормативных актов – от Конституции и КЗоТ до профильного "военного" закона № 2136. Однако главный акцент чиновники делают на индексации заработной платы. Несмотря на то, что в 2026 году законодательство имеет свои специфические нюансы по расчету индекса потребительских цен, обязанность компенсировать работникам подорожание жизни никто не отменял. Стабильная "минималка" без индексации – это прямое нарушение государственных гарантий.

Само письмо не является штрафом или официальным предписанием. Сейчас это элемент риск-ориентированного мониторинга. Однако бизнесу посылают четкий сигнал: если работодатель будет игнорировать обращение, мэрия имеет полное право инициировать внеплановую проверку. А под прицел инспекторов попадет все: от скрытой занятости и неоформленных работников до законности увольнений и соблюдения минимальных гарантий в оплате труда.

Чтобы защитить компанию от штрафов, юристы советуют действовать на опережение:

Провести кадровый аудит: Проверить наличие и правильность оформления трудовых договоров, приказов, табелей учёта рабочего времени и уведомлений для ГНС.

Проанализировать начисления: Убедиться, что индексация начисляется корректно, а длительное отсутствие повышения зарплат имеет задокументированное экономическое обоснование.

Оценить риски: Если большинство штата годами сидит на минимальной зарплате или есть признаки скрытой маскировки трудовых отношений под ГПХ – компания в зоне высокого риска.

Отправить ответ: Инспекция ждет информацию в сканированном виде с подписью руководителя на указанные в письме электронные адреса.

Современный контроль со стороны Налоговой, Пенсионного фонда и местных властей стал полностью цифровым. Теперь даже "идеальная стабильность" в отчетах является поводом для проверки, поэтому регулярный внутренний аудит становится для бизнеса главным инструментом самозащиты.

Ранее OBOZ.UA писал, что на польском рынке труда усиливается разрыв между зарплатами, которые предлагают в разных сегментах экономики страны. Одной же из причин этого является высокая конкуренция за квалифицированных специалистов в промышленности и технологических секторах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!