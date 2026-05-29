Новости из параллельного мира. На CNN увидел статью о том, что в мире массово демонтируют дамбы водохранилищ и возвращают реки к естественному режиму существования. За 2025 год было ликвидировано 603 плотины в 21 стране. Среди них много в Финляндии, Франции, США.

Видео дня

Демонтаж помог восстановить связь между более 3 740 километрами рек в Европе и является шагом к цели ЕС освободить от искусственных барьеров не менее 25 000 километров рек до 2030 года.

Короче – избавляться от плотин – это массовый тренд. Никто не строит новых ГЭС классического типа. Уже давно.

Почему эти плотины массово демонтируют (мои тезисы из статьи)

1) Потому что многие из них старые, завершили свой жизненный цикл, а капитально ремонтировать их сложно и очень дорого (у инфраструктуры есть жизненный цикл, и она постепенно "умирает")

2) Многие из этих дамб и водохранилищ потеряли свою функцию, с которой они создавались

3) Восстановление экосистем - это хорошо. Живая текучая река является органической экосистемой, в ней чистая вода и живой природный мир.

А вот река, порезанная плотинами на пруды - это фрагментированные закрытые экосистемы, которые подвержены застою, загрязнению, смерти, выбросам метана и тому подобное.

4) Готовность к катастрофам - уменьшается риск катастрофических наводнений в случае прорыва дамб.

Короче, прочитав это, можно вспомнить Каховскую плотину, ее разрушение в 2023 году и как быстро Днепр и его долина (Великий Луг) восстановили себя до живого, естественного, чистого состояния. И одновременно как быстро "Али-Баба и гадалка Вероника" приняли срочное решение, что плотину обязательно следует отстроить! Крайне быстро, в августе 2023 года, "правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, рассчитанном на два года". Потребность в средствах для освоения тогда была озвучена как 1 миллиард то ли долларов, то ли евро.

Кстати, эти же "decision makers" приняли еще десятки других быстрых и ошибочных государственных решений, которые на 180 градусов отличаются от практик и политик в ЕС. Например, институционально ликвидировали Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Украина теперь вынуждена существовать без министерства (и министра) ответственного за политику в сфере окружающей среды. А также из моей сферы интересов - Украина существует без министерства и министра в сфере инфраструктуры (транспорта). И также без профильного органа исполнительной власти, который уделяет все свое время и все ресурсы поддержке функционирования дорожной инфраструктуры. Также было ликвидировано и финансирование дорожного сектора. Украина последние 7 лет ликвидирует совсем не то, что ликвидируют в ЕС.

Назад к теме рек. Выглядит логично, что пока идет война, профильные специалисты и институты могли бы заниматься планированием, исследованиями и поиском ресурсов для ликвидации других (в частности, устаревших) дамб на Днепре и на других реках Украины. На это точно найдутся деньги в международных источниках. Но нет же, нет команды этим заниматься. Да и неизвестно, есть ли еще специалисты и институции.

Новости из параллельного мира завершены. Из мира, где существует государственная политика, разумное управление и принятие решений на основе данных.