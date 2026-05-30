Начиная с февраля 2022 года подтверждена гибель 15850 мирных жителей Украины, в том числе 791 ребёнка.

Крім того, ще 44 809 осіб, включаючи 2752 дитини, отримали поранення.

Про це повідомила представниця Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Кайоко Гото на травневому засіданні Радбезу ООН, додавши, що фактичні цифри, ймовірно, значно вищі.

Вона також зазначила: лише протягом червня в Україні загинуло щонайменше 238 цивільних осіб та 1404 отримали поранення, що стало найбільшою щомісячною кількістю жертв серед населення з липня 2025 року.

"Пал Лаїч" - саме так нещодавно назвав Путіна віце-прем’єр Патрушев-молодший (якого дехто вважає його наступником). Ніхто в РФ знає, що цей віце-Патрушев хотів сказати. Я знаю. Була помилка за Фройдом ("колишнім" Фрейдом). Пал Лаїч - палач.

Кат.