Лишение Усика звания абсолютного чемпиона мира: IBF дала разъяснение

Команда Александра Усика (22-0, 14 КО) может запросить исключение из правил Международной федерации бокса (IBF) по вопросу обязательной защиты пояса. Если организация займет сторону нашего соотечественника, это может позволить украинцу сохранить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В то же время IBF настроена выставить титул на поединок Филипа Хрговича (17-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО).

Об этом в интервью Boxing Scene заявил президент IBF Дерил Пиплс. Функционер добавил, что любой действующий чемпион по версии его федерации может попросить об исключении, но команда Усика пока не обращалась с таким запросом. При этом пункт об обязательном реванше в контракте на бой украинца и британца не имеет прерогативы над обязательной защитой.

"Любой действующий чемпион может попросить сделать исключение из любого правила IBF. Команда Усика имеет на это право. Почему она этого не сделала? Я не знаю. Сейчас бой Хргович – Дюбуа не является титульным. Если команда Усика попросит сделать исключение, оно будет передано в совет директоров IBF, и если совет его предоставит, то, скорее всего, будут применены особые условия", – сказал Пиплс.

Уже известно, что Фьюри активирует пункт о реванше с Усиком. 18 мая украинец одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон выразил желание посетить Украину.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Позже стало известно, что Усика могли арестовать в Саудовской Аравии после боя. А нокдаун в поединке был обнаружен на картине XVIII века.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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