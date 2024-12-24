Легенда бокса обратился к Усику, записав специальное видео: что сказал Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд восхитился победой Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), который прошел 21 декабря. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях отметил, что наш соотечественник снова продемонстрировал великолепный перфоманс, во второй раз одолев британского соперника.

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Соответствующее видеобращение сам Холифилд опубликовал на своем канале на видеохостинге YouTube. Выдающийся боксер напомнил всем о том, что Усик прошел путь от абсолютного чемпиона в тяжелом весе до аналогичного достижения дивизионом выше, побив природных супертяжей.

"Усик! Ты сделал это снова. Ты поднялся из тяжелого веса в супертяжелый и побил реального парня из хевивейта. Снова. Великолепная работа, чувак", – сказал Холифилд.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском.

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