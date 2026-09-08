Муж Наталки Денисенко, который продал прибыльный бизнес, раскрыл свои доходы и сколько тратит в месяц

Муж украинской актрисы Наталки Денисенко – модель Юрий Ярошенко – откровенно рассказал о своих доходах. По словам предпринимателя, в настоящее время основной доход ему приносит реклама в социальной сети Instagram, а также он использует средства от продажи бизнеса, поэтому может позволить себе тратить ежемесячно около 150 тысяч гривен.

Видео дня

Ярошенко подчеркнул, что значительная часть этих денег идет на обеспечение нужд его детей от предыдущего брака и новосозданной семьи с Денисенко. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Я зарабатываю на рекламе в Instagram. И наш бизнес сейчас привязан к рекламе в Instagram. Это обычное дело. Могу четко сказать, сколько я трачу. У меня есть дети, обязательства, и сейчас мы съехались с Натальей. Это в среднем от 100 до 150 тысяч. С заработком бывает по-разному: может быть меньше, а бывает и больше, конечно", – поделился манекенщик.

Как отметил Юрий Ярошенко, у него есть довольно солидные сбережения, полученные в результате продажи прибыльного бизнеса. Долгое время он был владельцем сети магазинов инструментов, бензо- и электротехники в Черкасской области. Часть средств от продажи бизнеса предприниматель вложил в инвестиции, а остальную тратит на жизнь.

Кроме того, Ярошенко и Денисенко активно занимаются развитием совместного ювелирного бренда UNA. Однако пока этот бизнес абсолютно не приносит дохода.

"У каждого бизнеса есть определенный период окупаемости. Мой предыдущий бизнес окупился довольно быстро – за два года. Наш ювелирный бренд довольно молодой. Это не масс-маркет, мы не продаем очень много. Мы продаем в Instagram, а это довольно затратно с точки зрения таргетинга. В начале это, конечно, было в "минус". Это логично, потому что когда я открывал любой свой бизнес, сначала мы работали над привлечением клиентов", – рассказал Ярошенко.

Ранее в интервью OBOZ.UA Наталка Денисенко рассказала о волне хейта после скандала с венком, а также раскрыла, с какими трудностями сегодня сталкивается ее ювелирный бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!