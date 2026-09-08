Смотрю на очередной сейф, набитый наличными, и думаю даже не о том, сколько там пачек.

Видео дня

Я думаю о том, сколько сборов лежит в этом шкафу.

Далее текст на языке оригинала.

Ми постійно просимо людей про допомогу. На дрони. На РЕБ. На автомобілі. На зарядні станції. На медицину. На навчальне обладнання. На все те, що потрібне війську сьогодні, а не після чергової наради, тендеру чи бюджетного перерозподілу.

Люди переказують по 100, 200, 500 гривень. Військові пишуть десятки дописів, записують відео, просять про репости. Волонтери тижнями закривають збір на кількасот тисяч гривень.

А потім відкриваєш офіційні матеріали НАБУ і САП та починаєш рахувати.

Понад 50 мільярдів гривень збитків у справах "Укрнафти" та "Роттердам+".

8,4 мільярда у справі "ПриватБанку".

2,1 мільярда у газовій схемі.

1,8 мільярда у справі із землею під Києвом.

733 мільйони гривень збитків на харчуванні для ЗСУ. Ще 788 мільйонів, якими, за версією слідства, намагалися заволодіти.

716 мільйонів у справі "Укренерго".

689 мільйонів збитків одеській громаді.

475 мільйонів на митній схемі.

312 мільйонів на будівництві складів для Міноборони.

254 мільйони на закупівлі дронів для Сил оборони.

246 мільйонів на системі "ДЗВІН" для ЗСУ.

211 мільйонів у справі "Укргазвидобування".

170 мільйонів на обладнанні для Ташлицької ГАЕС.

160 мільйонів на відбудові Харківщини.

140 мільйонів, призначених для опалення та водопостачання прифронтових міст Донеччини.

141 мільйон виплат за "зеленим тарифом" підприємствам на окупованій території.

102 мільйони на динамічному захисті для танків.

І це ще далеко не весь перелік.

Я спеціально рахував обережно, не додавав повторно ті самі справи, не приплюсовував арештоване майно до збитків і не видавав обороти схем за викрадені гроші.

Навіть за такого підходу лише у кількох десятках великих справ, які фігурують у звітах НАБУ і САП від 2022 року, виходить понад 70 мільярдів гривень.

Заради чесності потрібно сказати: частина цих схем виникла ще до повномасштабного вторгнення, хоча розслідування отримали рух або були завершені після 2022 року. Не всі названі суми вже підтверджені остаточними вироками. Десь ідеться про встановлені слідством збитки, десь про заволодіння, десь про спробу розкрадання.

Але від цього масштаб не стає меншим.

Понад 70 мільярдів гривень лише у відібраних великих провадженнях.

Це майже 100 тисяч таких навчальних комплексів, як той, на який ми зараз збираємо всім світом.

Сто тисяч…

А ми тижнями просимо людей допомогти закрити один.

І коли хтось каже, що ці гроші не могли повністю забезпечити всю армію, він має рацію. Армія під час великої війни коштує трильйони.

Але за ці гроші можна було закрити величезну кількість потреб підрозділів. Купити дрони, транспорт, засоби зв’язку, РЕБ, тепловізори, медичне обладнання. Побудувати укриття. Підготувати операторів. Врятувати тисячі життів.

Тому корупція під час війни вимірюється не лише гривнями.

Кожен украдений мільйон, це дрони, які не полетіли.

Це РЕБ, який не доїхав.

Це автомобіль, якого не було під час евакуації.

Це аптечка, турнікет або обладнання, які волонтери знову купували за донати людей.

Це чиясь втрата, якої могло не бути.

Найбільше злить навіть не те, що ми продовжуємо збирати. Будемо збирати стільки, скільки потрібно. Бо військо не може чекати, поки держава навчиться не втрачати власні гроші.

Злить інше. Одні українці віддають останні 200 гривень на дрон. Інші складають мільйони у шафи. А потім нам усім пояснюють, що грошей на армію знову не вистачає.