Зеленский прибыл в Норвегию: какие встречи и мероприятия запланированы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию. В ходе визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, а также примет участие в мероприятиях, посвященных прощанию с королем Норвегии Харальдом V.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях. По его словам, во время встречи со Стере главными темами станут дальнейшая поддержка Украины, укрепление противовоздушной обороны и помощь в других сферах, необходимых для перезимовки.

Переговоры с премьер-министром Норвегии

Зеленский отметил, что сегодня встретится с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудят продолжение поддержки Украины на фоне войны, которую Россия ведет против украинского государства.

Особое внимание будет уделено укреплению украинской ПВО. Также речь пойдет о помощи в других сферах, имеющих особое значение для Украины в преддверии зимнего периода.

По словам президента, вместе со Стере он также проведет встречу с представителями компаний, работающих над разработкой антибаллистической системы FREYJA.

Прощание с королем Харальдом V

Президент Украины также примет участие в церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. Она состоится завтра, 9 сентября.

Зеленский отметил, что во время церемонии он выразит благодарность Норвегии от имени украинского народа. Он также поблагодарил всех, кто продолжает помогать Украине.

Визит президента проходит на фоне активного сотрудничества Киева и Осло в сфере безопасности, в частности в отношении укрепления противовоздушной обороны и поддержки Украины в преддверии нового зимнего периода.

Как сообщал OBOZ.UA, Норвегия готова помочь Украине с поставками средств противовоздушной обороны и сотрудничеством с партнерами, обладающими соответствующими антибаллистическими возможностями. Представители Норвегии участвуют в реализации антибаллистической программы FREYJA. Украина также рассчитывает достичь важных двусторонних договоренностей в рамках стратегического партнерства между странами.

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