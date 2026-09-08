Старый Житомир: каким был город в 60-х. Фото

Житомир имеет многовековую историю, а старые фотографии позволяют увидеть город таким, каким его помнили несколько поколений назад. Особую атмосферу сохраняют кадры 1960-х годов – с тогдашними улицами, домами, транспортом и повседневной жизнью горожан.

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В сети опубликовали подборку архивных фотографий Житомира. На них можно рассмотреть знакомые места еще до многочисленных перестроек и изменений, которые произошли в течение последующих десятилетий.

Житомир в 1960-х годах

В послевоенные десятилетия город активно восстанавливался. Вторая мировая война нанесла Житомиру значительные разрушения: была уничтожена большая часть жилой застройки и предприятий. Восстановление длилось не один год, и уже в 1960-х годах город постепенно обретал новые черты.

На старых снимках можно увидеть гораздо более спокойные улицы, небольшое количество автомобилей, советские автобусы и троллейбусы, старую застройку и зеленые аллеи. Часть зданий сохранилась до наших дней, хотя окружающее городское пространство с тех пор существенно изменилось.

Архивные фотографии интересны еще и мелкими деталями: одеждой прохожих, вывесками магазинов, отделкой фасадов, дорожной инфраструктурой.

История Житомира

Житомир относится к числу древнейших городов Украины. Согласно легенде, его основание связывают с дружинником киевских князей по имени Житомир и датируют примерно 884 годом. Первое известное письменное упоминание о городе датируется 1240 годом.

В XIV веке Житомир вошел в состав Великого княжества Литовского, а в 1444 году получил магдебургское право. После Люблинской унии 1569 года город оказался в составе Речи Посполитой.

Житомир был связан и с событиями казацкой эпохи. В середине XVII века город и его окрестности оказались в центре боевых действий во время Национально-освободительной войны.

В начале XIX века Житомир стал административным центром Волынской губернии. Здесь развивались образование, медицина, культура и торговля. В конце XIX века появилось железнодорожное сообщение, что стало важным толчком для дальнейшего развития города.

В 1918 году Житомир на некоторое время стал одним из центров политической жизни Украинской Народной Республики.

Сегодня архивные фотографии позволяют не только сравнить современный Житомир с городом полувековой давности, но и увидеть, сколько деталей его исторической среды исчезло или изменилось со временем.

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