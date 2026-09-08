Похоже, что басню про лебедя, рака и щуку "дедушка" Крылов писал, не предполагая, что она проявится в полной мере у Правительства Украины в далеком будущем. Коррупционные скандалы в Украине начали раздражать Европу, и в этом таится главная опасность для Киева. Если европейские избиратели-обыватели скажут своим правительствам – хватит кормить Украину, где пропадают наши деньги, это будет худший сценарий для Банковой. Оставшись один на один с неонацистской Россией, воевать станет очень трудно и практически невозможно. Ни денег, ни вооружения. Фашисты-путинисты радостно потирают руки, а российская оппозиция готовится вернуться в Россию, чтобы в экстазе слиться с властью и праздновать победу. История повторяется дважды – первый раз в виде трагедии (нацистская Германия), второй раз в виде фарса (неонацистская Россия). Проблема украинского народа в том, что он падок на сладкие посулы и терпелив, но это терпение не безгранично, о чем свидетельствуют три Майдана. Слуга Народа оказался не слугой, а самовлюбленным хозяином и проблемы народа ушли для него в тень. Построенная вертикаль власти во время войны начала приносить больше вреда, чем пользы, и кадровый голод в Правительстве Украины стал раскручиваться как волчок.

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Как говорится в заглавии романа Чернышевского "Что делать?", – надо прекратить давать невыполнимые обещания и реформировать структуру создания Правительства даже во время войны. Иначе могут возникнуть неразрешимые проблемы. Пришла пора назначать на высшие должности во власти людей не на основе кумовства, а на основе тендера, объявленного не только в Украине, но и за рубежом. Иначе лебедь, рак и щука – Зеленский, Буданов и Стефанчук воз так и не вытащат. Приближается самая суровая зима за время войны и ее надо пройти с наименьшими потерями. Как это сделать? – пока не знает никто ни на Банковой, ни в МО, ни в Раде. К великому сожалению это не знают ни в одной столице Европы и даже в Америке. Все рассчитано на случай и сегодняшние приоритеты, а не на будущее, это часто никто не замечает.

Состоявшиеся переговоры о мире с Россией с участием Уиткоффа и Кушнера выглядели внушительно, однако на самом деле не стоят и выеденного яйца. Если потешить Трампа и остановить бомбардировки Киева на два дня, то, вероятно, имело смысл с ними встречаться и о чем-то говорить. Бессмысленность и безрезультатность таких переговоров очевидна и предвиделась до того, как их самолет с громкой надписью "United States of America" приземлился в Москве. Эти два персонажа не представляли Америку, они являлись коммивояжерами Президента Трампа, который тоже не представляет всю Америку. Такие выводы можно делать, если знать и понимать энтропию общественного сознания. В Америке серьезные аналитики начали поговаривать о том, что весной следующего года Трамп скорее всего уйдет в отставку под угрозой импичмента. Это может случиться после промежуточных выборов в Конгресс, когда демократы получат большинство в обеих палатах. В этой связи переговоры о мире с Москвой от имени Трампа превращаются в обыкновенный фарс. Война для России и Путина это парадигма, с чем согласны многие американские законодатели. Моя недавняя встреча с одним из таких Конгрессменов США Jim Himes подтверждает мою уверенность в полной бесперспективности любых переговоров с Путиным и Москвой. Прекращение войны для Кремля это политическая смерть, за которой последует смерть и физическая.

Война с Россией не имеет военного решения. Россию и Путина можно заставить прекратить войну только политической и экономической блокадой, чего сейчас мы не наблюдаем. Китай не захочет в одностороннем порядке поддерживать Москву, если весь Запад поставит условие: либо прекращение войны либо полная изоляция как "чумного барака". Война с Россией может прекратиться, но не сейчас и не до зимы, а предположительно через год. Почему Президент Зеленский и его Офис не хотят сказать людям правду? Вопрос хороший. На сегодняшний день они витают в облаках.