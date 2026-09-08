Сеть потрясли редкие фото 15-летних сыновей-близнецов Селин Дион, которые выглядят вдвое старше и почти не похожи друг на друга

15-летние сыновья певицы Селин Дион – Нельсон и Эдди Анжелил – удивили пользователей сети своим внешним видом. Папарацци сфотографировали близнецов в Париже, и на новых кадрах они выглядят настолько взрослыми, что некоторые поклонники певицы даже усомнились в их возрасте.

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Нельсона и Эдди заметили 4 сентября на трибунах стадиона "Парк де Пренс". Ребята пришли посмотреть матч французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Фотографии их редкого публичного появления впоследствии появились в Instagram и привлекли немало внимания.

На снимках близнецы выглядят совсем не так, как в детстве. Оба носят длинные темные волосы и очки. У одного из парней к тому же заметная борода, из-за чего он выглядит еще более взрослым.

Именно возраст сыновей Селин Дион стал главной темой обсуждения в комментариях к публикации в издании Paris Match и на странице vindcelebrity. Пользователи не скрывали своего удивления.

"Ему 15?"

"С этой бородой он выглядит на 35".

"Им не 15".

"Как это им всего 15? Они выглядят гораздо старше".

"15 лет, и с бородой?"

"Трудно поверить, что им 15 лет".

"15 лет, а выглядит на 35".

Другие обратили внимание на то, что Нельсон и Эдди совсем не похожи друг на друга. В комментариях даже высказали предположение, что один из них больше напоминает свою знаменитую мать, а второй – отца.

Как сообщает Gala, снимки близнецов появились во время их пребывания в Париже вместе с матерью. Селин Дион приехала во французскую столицу в конце августа. Певица готовится к грандиозному возвращению на сцену – ее первый концерт в Париже запланирован на 12 сентября.

Всего Дион должна дать 16 концертов во французской столице до 17 октября. Для артистки это особенно важный период, ведь после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем она постепенно возвращается к концертной деятельности.

Селин Дион не скрывает, что сыновья играют огромную роль в ее жизни. В беседе с французским журналом Voici она трогательно рассказала об их отношениях.

"Я дала им жизнь, а теперь они поддерживают мою. Мои дети – мое самое большое сокровище. У меня замечательные дети. Я не могу жить без них. Как мать, для меня это большая честь", – сказала артистка.

Певица также рассказала, что много общается с сыновьями и старается воспитывать их в духе уважения к другим людям.

Отметим, что Нельсон и Эдди родились 23 октября 2010 года во Флориде (США). Они являются младшими сыновьями Селин Дион и ее покойного мужа Рене Анжелила. Старшему сыну пары, Рене-Шарлю, сейчас 25 лет.

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