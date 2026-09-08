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Сеть потрясли редкие фото 15-летних сыновей-близнецов Селин Дион, которые выглядят вдвое старше и почти не похожи друг на друга

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Сеть потрясли редкие фото 15-летних сыновей-близнецов Селин Дион
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15-летние сыновья певицы Селин ДионНельсон и Эдди Анжелил – удивили пользователей сети своим внешним видом. Папарацци сфотографировали близнецов в Париже, и на новых кадрах они выглядят настолько взрослыми, что некоторые поклонники певицы даже усомнились в их возрасте.

Нельсона и Эдди заметили 4 сентября на трибунах стадиона "Парк де Пренс". Ребята пришли посмотреть матч французской Лиги 1 между "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Фотографии их редкого публичного появления впоследствии появились в Instagram и привлекли немало внимания.

Близнецы Селин Дион

На снимках близнецы выглядят совсем не так, как в детстве. Оба носят длинные темные волосы и очки. У одного из парней к тому же заметная борода, из-за чего он выглядит еще более взрослым.

Именно возраст сыновей Селин Дион стал главной темой обсуждения в комментариях к публикации в издании Paris Match и на странице vindcelebrity. Пользователи не скрывали своего удивления.

Близнецы Селин Дион

"Ему 15?"

"С этой бородой он выглядит на 35".

"Им не 15".

"Как это им всего 15? Они выглядят гораздо старше".

"15 лет, и с бородой?"

"Трудно поверить, что им 15 лет".

"15 лет, а выглядит на 35".

Возраст сыновей Селин Дион стал главной темой обсуждения
Возраст сыновей Селин Дион стал главной темой обсуждения

Другие обратили внимание на то, что Нельсон и Эдди совсем не похожи друг на друга. В комментариях даже высказали предположение, что один из них больше напоминает свою знаменитую мать, а второй – отца.

Возраст сыновей Селин Дион стал главной темой обсуждения

Как сообщает Gala, снимки близнецов появились во время их пребывания в Париже вместе с матерью. Селин Дион приехала во французскую столицу в конце августа. Певица готовится к грандиозному возвращению на сцену – ее первый концерт в Париже запланирован на 12 сентября.

Всего Дион должна дать 16 концертов во французской столице до 17 октября. Для артистки это особенно важный период, ведь после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем она постепенно возвращается к концертной деятельности.

Снимки близнецов появились во время их пребывания в Париже вместе с матерью

Селин Дион не скрывает, что сыновья играют огромную роль в ее жизни. В беседе с французским журналом Voici она трогательно рассказала об их отношениях.

"Я дала им жизнь, а теперь они поддерживают мою. Мои дети – мое самое большое сокровище. У меня замечательные дети. Я не могу жить без них. Как мать, для меня это большая честь", – сказала артистка.

Певица также рассказала, что много общается с сыновьями и старается воспитывать их в духе уважения к другим людям.

Певица также рассказала, что много общается с сыновьями и старается воспитывать их в духе уважения к другим людям.

Отметим, что Нельсон и Эдди родились 23 октября 2010 года во Флориде (США). Они являются младшими сыновьями Селин Дион и ее покойного мужа Рене Анжелила. Старшему сыну пары, Рене-Шарлю, сейчас 25 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Селин Дион впервые за два года появилась на публике. Появились фото, как неизлечимая болезнь изменила звезду Евровидения.

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ФранцияПариждетиСелин Дион
Редакционная политика