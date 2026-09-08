"Одно из самых ужасных событий": Бессент о войне России против Украины и сдерживающем факторе для врага

Министр финансов США Скотт Бессент назвал войну России против Украины одним из самых ужасных событий, которые он видел за свою жизнь. Он также заявил, что эффективное управление украинской экономикой может стать серьезным сдерживающим фактором для России.

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Об этом Скотт Бессент сказал во время мероприятия, организованного Breitbart News. По его словам, прекратить войну без переговоров невозможно.

Бессент назвал войну в Украине одним из самых ужасных событий

"То, что россияне делают с Украиной, – одно из самых ужасных явлений, которые я видел за всю свою жизнь", – заявил Бессент.

Он подчеркнул, что военный конфликт невозможно остановить без переговорного процесса. В то же время, по его словам, для Украины все же существует путь, который может изменить ее положение и стать сдерживающим фактором для России.

Экономика Украины может стать фактором сдерживания РФ

Бессент обратил внимание на экономическое развитие Польши после падения Берлинской стены и распада советского блока. По его словам, на тот момент экономики Польши и Украины были примерно одинакового размера.

Сегодня, по словам Бессента, экономика Польши уже примерно в три раза превосходит украинскую.

"Если Украина сможет эффективно управлять своей экономикой, это может стать серьезным сдерживающим фактором для России", – сказал министр финансов США.

Таким образом, Бессент связывает безопасность Украины не только с военными возможностями, но и с ее экономическим потенциалом. По его мнению, сильная и эффективно управляемая украинская экономика может стать одним из факторов, сдерживающих Россию от агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Украину в глобальном росте цен на энергоносители. По его словам, украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре вызывают глобальный энергетический шок и приводят к росту мировых цен на топливо.

Вместе с тем Бессент заявил, что США не прекратят экономическое давление на Россию до тех пор, пока не закончится война против Украины. Об этом он сказал российскому министру финансов Антону Силуанову во время двусторонней встречи в рамках саммита G20 в Эшвилле.

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