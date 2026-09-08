Существует аксиома великой стратегии: военная сила сама по себе не заканчивает войну. Она лишь создает условия, при которых политическое соглашение может оказаться выгоднее, чем продолжение войны. Парижские переговоры 1972–1973 годов почти как в лаборатории демонстрируют, как это работает. Киссинджер и Ле Дик Тхо провели более ста часов за столом переговоров, споря о войсках, пленных, территориях, сроках, формулировках и даже отдельных словах. Но главный парадокс заключается в том, что они торговались уже не столько за то, кто выиграет войну, сколько за то, на каких условиях каждая сторона сможет из неё выйти. Из этих стенограмм можно вывести семь правил, особенно важных для любой войны, вступающей в фазу изнурения.

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Первое правило – превращай принципы в цифры. 8 октября 1972 года США хотели 75 дней на вывод войск, Ханой – 60. Разница – 15 дней. Ле Дик Тхо предложил 67, Киссинджер ответил, что сам собирался предложить 67,5. Когда Тхо заметил, что после почти десяти лет войны семь дней ничего не изменят, Киссинджер фактически закрыл вопрос. В этом есть важная логика: пока стороны спорят об исторической справедливости, победе и капитуляции – договориться почти невозможно. Когда спор переходит в плоскость сроков, цифр, зон, механизмов и процедур – война уже начинает превращаться в переговорный процесс.

Второе правило – давление нужно оказывать не только на противника. Иногда самое большое препятствие на пути к миру находится внутри собственной коалиции. 22 октября Киссинджер прибыл в Сайгон с почти готовым компромиссом – и столкнулся с жестким отказом президента Южного Вьетнама Нгуена Ван Тхиеу. Киссинджер назвал его позицию "самоубийственной для него и для его страны". Тхиеу ответил ещё более резко: если бы вы были вьетнамцем, согласились бы вы оставить на Юге сотни тысяч военных противника? Вот парадокс коалиционной войны: тот, кто платит самую высокую цену за мир, и тот, кто располагает наибольшими ресурсами для продолжения войны, часто являются разными сторонами. Именно поэтому переговоры о завершении войны почти всегда ведутся одновременно с противником и с собственными союзниками.

Третье правило – никогда не показывай противнику, что тебе соглашение нужно больше, чем ему. 24 ноября Киссинджер зачитывает Ле Дыку Тхо жесткое послание Никсона: если Ханой не станет более уступчивым, переговоры могут быть прекращены, а военные действия возобновлены. Ключевая фраза: "у нас есть другой выбор". Но внутренние американские документы показывают более сложную картину: в Вашингтоне уже понимали, что политическое пространство для масштабной эскалации сужается и соглашение становится всё более необходимым. Именно здесь начинается настоящая дипломатия принуждения: переговорная сила определяется не тем, есть ли у тебя безграничные возможности продолжать войну, а тем, верит ли противник, что ты готов понести цену отказа от соглашения.

Четвертое правило – не отдавай политические символы вперед. Когда Ханой предложил Киссинджеру приехать в столицу Северного Вьетнама, тот согласился лишь при одном условии: соглашение должно быть фактически завершено еще в Париже. "Мы не можем вести переговоры о соглашении там. Это слишком опасно для нас обоих", – сказал он. Визит американского представителя в Ханой был огромной символической уступкой. И Киссинджер не хотел превращать её в подарок. Его принцип был прост: сначала уступка другой стороны – потом политическое вознаграждение. Не наоборот. Для современной дипломатии это особенно важно: саммит, встреча лидеров или громкая декларация не должны подменять результат переговоров.

Пятое правило – настоящий мир начинается не с прекращения огня, а с изменения стимулов после него. Когда стороны обсуждали участие США в восстановлении Северного Вьетнама, Киссинджер сформулировал, пожалуй, один из самых сильных тезисов этих переговоров: лучшая гарантия выполнения договоренностей – чтобы Ханой сосредоточился "на задачах реконструкции, а не на задачах войны". Это фундаментальный момент. Мир не может держаться только на страхе перед новым ударом. Он становится более устойчивым тогда, когда возвращение к войне начинает уничтожать экономические, политические и международные выгоды, полученные от мира. Для Украины это означает, что архитектура завершения войны – это не только линия прекращения огня или гарантии безопасности. Это еще и вопрос того, какие стимулы получают все стороны после прекращения боевых действий.

Шестое правило – даже уступка, на которую ты уже готов, не должна быть бесплатной. 13 января 1973 года, когда практически все было согласовано, Киссинджер уступил Ханой в одной формулировке и пошутил: "Обычно я бы продал вам это по одному слову". В этой фразе заключается почти вся механика серьезных переговоров. Уступка – это не проявление доброй воли. Это актив. Если ты можешь отдать что-то безболезненное для себя в обмен на что-то важное в другом пункте – именно так и строится сделка. Плохие переговоры состоят из односторонних жестов. Хорошие – из обменов.

Седьмое правило – нужно почувствовать момент, когда язык угроз следует заменить языком примирения. В конце переговоров Киссинджер уже обсуждает с северовьетнамцами не удары и войска, а церемонию подписания. Он просит не использовать слова "победа" и "агрессивная война", поскольку новый этап должен начинаться с "великодушия и теплоты". Ле Дик Тхо соглашается. Киссинджер даже шутит, что между ними двумя примирение уже состоялось. Это важнее, чем кажется: пока одна сторона пытается оформить мир как унижение другой, она одновременно создает политические стимулы для реванша. Прекратить обстрелы недостаточно – нужно создать политическую конструкцию, в которой противник сможет объяснить собственному обществу, почему он согласился остановиться.

И именно в этом заключается главный урок для Украины. Военное давление и принуждение к миру – не одно и то же. Можно наносить противнику все большие потери и при этом не приближать заключение соглашения, если непонятно, какого именно политического поведения от него требуют, что он получит в случае согласия и что потеряет в случае отказа. Логика Киссинджера была гораздо сложнее формулы "еще больше давления". Она выглядела примерно так: давление + конкретное требование + возможность отступить без капитуляции + обмен уступками + понятный послевоенный порядок = шанс на реальное принуждение к миру. Без политического выхода военная эскалация легко превращается не в путь к завершению войны, а лишь в механизм ее продолжения.