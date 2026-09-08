3 ноября 2026 года состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Полностью переизбирается Палата представителей – 435 мест во всех 50 штатах, а также 35 мест в Сенате, из которых 33 избираются в рамках регулярного цикла, а еще два – на специальных выборах. На момент анализа Республиканская партия удерживает минимальное большинство в обеих палатах: 218 против 214 в Палате представителей при наличии двух вакантных мест и 53 против 47 в Сенате. Совокупность социологических данных, структурных факторов и внутрипартийной динамики указывает на высокую вероятность перехода контроля над законодательной ветвью власти к Демократической партии.

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Общенациональный конгресс-опрос фиксирует устойчивое преимущество демократов. Средний показатель RealClearPolling составляет 48,1 процента против 42,3 процента в пользу демократов, тогда как отдельные опросы, в частности проведенные Financial Times и UMass/YouGov, увеличивают этот разрыв до шести-восьми процентных пунктов. Это соответствует классической модели промежуточных выборов, согласно которой партия действующего президента теряет поддержку избирателей в первый срок после президентской гонки. Для перехода контроля над Палатой представителей демократам необходим чистый прирост в три мандата. Аналитические симуляции, в частности от центра FiftyPlusOne, оценивают вероятность такого результата в 93 процента, с медианным прогнозом в 233 места для демократов, что означало бы прирост на 31 место по сравнению с текущим составом. В Сенате демократам необходимо получить чистый прирост в четыре места для большинства без учета голоса вице-президента, или три – если рассчитывать на равенство 50 на 50. Симуляционные модели дают медианный результат "плюс два места" для демократов, что обеспечивает 51 мандат и возвращение контроля над верхней палатой.

Ключевым фактором в Палате представителей является масштабная волна отставок, которая существенно ослабила позиции республиканцев. 60 действующих конгрессменов отказались от переизбрания, причем 37 из них – республиканцы. Значительная часть этих отставок связана с переходом в сенатскую гонку или выходом на пенсию из-за внутрипартийных конфликтов. Исторически открытые округа чаще меняют партийную принадлежность, что дополнительно повышает шансы демократов на расширение своего присутствия. Кроме того, пересмотр границ избирательных округов в Калифорнии и Миссури нейтрализовал первоначальное преимущество республиканцев, полученное после выборов 2024 года. В результате реальная борьба разворачивается лишь в 46–49 округах, которые аналитики классифицируют как battleground races, то есть округа, где результат не определён заранее. При этом 21 округ, отдавший предпочтение Дональду Трампу на президентских выборах 2024 года, в настоящее время удерживается демократами, тогда как республиканцы контролируют лишь 9 округов, где большинство голосов получила Камала Харрис. Такой разрыв свидетельствует о структурной уязвимости республиканского большинства.

В Сенате карта выборов 2026 года структурно невыгодна для Республиканской партии. Из 35 переизбираемых мест 22 принадлежат республиканцам и лишь 13 – демократам. Основная борьба разворачивается в девяти ключевых штатах, где внутрипартийные расколы в Республиканской партии и неудачный выбор кандидатов открыли новые возможности для демократов. В Техасе, который традиционно считается республиканским, разыгрался один из самых неожиданных сюжетов этого избирательного цикла. Действующий сенатор-республиканец Джон Корнин проиграл второй тур праймериз генеральному прокурору штата Кену Пакстону, который получил 63,8 процента голосов благодаря поддержке Дональда Трампа. Кандидатом от демократов стал член Палаты представителей штата Джеймс Таларико, победивший Джасмин Крокетт на первичных выборах. Юридические и этические скандалы вокруг Пакстона, а также трудности с привлечением финансирования заставили ведущие аналитические агентства, в частности Cook Political Report и Sabato's Crystal Ball, изменить статус выборов в Техасе с "Lean Republican" на "Toss-up". Расходы сторонних супер-PAC в штате уже превысили 40,3 миллиона долларов, что подтверждает высокий уровень конкуренции. В Северной Каролине отказ сенатора-республиканца Тома Тиллиса от переизбрания открыл путь для острой межпартийной конкуренции. Республиканский кандидат Майкл Уотли, бывший председатель Национального комитета Республиканской партии, противостоит бывшему двукратному губернатору штата от Демократической партии Рою Куперу. Благодаря высокой узнаваемости и высоким рейтингам одобрения Купер удерживает убедительное лидерство. Сводный показатель RealClearPolling фиксирует его преимущество на уровне 50,9 процента против 42,9 процента у Вотли, причем среди независимых избирателей разрыв составляет 55 процентов против 34 процентов в пользу демократа. В Джорджии действующий сенатор-демократ Джон Оссофф пытается переизбраться в штате, где Трамп победил на президентских выборах 2024 года. Оппонентом Оссоффа стал конгрессмен Майк Коллинз, который выиграл республиканский второй тур при поддержке Трампа. Оссофф демонстрирует исключительные показатели по сбору средств – собрано более 77,9 миллиона долларов, а на счетах предвыборной кампании имеется более 31,7 миллиона долларов наличными. Социологические исследования, в частности от AARP и Fox News, показывают стабильное преимущество Оссоффа в пределах 52–56 процентов против 43 процентов у Коллинза. В Мичигане отставка сенатора-демократа Гэри Питерса создала вакантное место в штате с равным соотношением сил. На напряженных демократических праймериз победу одержал прогрессивный кандидат Абдул Эль-Саид, набравший 48,5 процента голосов и опередивший конгрессвумен Хейли Стивенс. От Республиканской партии баллотируется бывший конгрессмен Майк Роджерс. Несмотря на сложную предвыборную кампанию, Эль-Саед опережает Роджерса в общенациональных опросах на четыре процентных пункта. В штате Мэн многолетняя сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз столкнулась с самой серьёзной угрозой потери поста. Представитель Демократической партии Трой Джексон возглавил предвыборную гонку с результатом 50 процентов против 42 процентов у Коллинз. Недовольство избирателей обусловлено поддержкой действий федеральных иммиграционных органов, голосованием за консервативных судей и общей лояльностью Коллинз к инициативам администрации. На Аляске действующий сенатор Дэн С. Салливан соревнуется с демократкой Мэри Пелтолой. Наличие в бюллетене другого республиканского кандидата с аналогичной фамилией создает риск путаницы и раскола голосов Республиканской партии в условиях рейтингового голосования, что дает Пелтоле текущее преимущество в 51 процент против 49 процентов. В Айове сенатор Джонни Эрнст отказалась от участия в выборах после резонансных высказываний о сокращении программы Medicaid. В борьбе за вакантное место республиканка Эшли Хинсон незначительно опережает демократа Джоша Турека – 50 процентов против 48 процентов. В Небраске беспартийный кандидат Дэн Осборн составляет равную конкуренцию действующему сенатору-республиканцу Питу Рикеттсу – 47 процентов против 47 процентов – в отсутствие официального кандидата от Демократической партии. В Огайо на специальных выборах демократ Шеррод Браун, известный своими позициями по защите рабочего класса, мобилизует традиционный электорат, соревнуясь с действующим сенатором Джоном Хастедом. Эта гонка оценивается аналитиками как конкурентная, несмотря на общий сдвиг штата в сторону республиканцев.

Смена партийного соотношения сил в Конгрессе приведет к существенной трансформации структуры государственного управления и ограничению возможностей исполнительной ветви власти. Получение Демократической партией большинства в Палате представителей сделает невозможным использование процедуры бюджетного согласования для одноличного принятия законов республиканской администрацией. Все законодательные и бюджетные инициативы будут требовать двухпартийного компромисса, что неизбежно приведет к затяжным противостояниям при утверждении бюджетных ассигнований и рассмотрении вопросов, касающихся предельного уровня государственного долга. Переход комитетов Палаты представителей под контроль демократов предоставит им процессуальное право выдавать обязательные к исполнению повестки. Это инициирует серию парламентских расследований в отношении кадровых назначений в администрации, деятельности Министерства внутренней безопасности, соблюдения регуляторных норм и использования федеральных ресурсов. В сфере внешней политики Конгресс будет использовать финансовые рычаги для блокирования попыток одностороннего выхода США из международных соглашений или сокращения американского военного контингента в Европе, закрепляя соответствующие требования в ежегодных законах о национальной обороне.

Перестройка законодательной ветви власти по итогам выборов 2026 года окажет прямое влияние на объемы, структуру и законодательное обеспечение военно-технической и финансовой помощи Украине. В течение первого года второго срока администрации Трампа объемы прямой безвозмездной военной помощи по линии Presidential Drawdown Authority были сокращены почти на 99 процентов. Основной акцент был смещен на коммерческие продажи оружия через механизм Prioritized Ukraine Requirements List и закупки при посредничестве союзников по НАТО. Несмотря на этот курс исполнительной власти, в Конгрессе сохранилось межпартийное консервативно-центристское большинство, выступающее за сохранение военной поддержки Украины. В июне 2026 года Палата представителей одобрила продвижение законопроекта "Ukraine Support Act" с результатом 218 голосов против 204. Документ был внесен демократом Грегори Миксом и поддержан группой умеренных республиканцев. Формирование демократического большинства в Конгрессе с января 2027 года обеспечит принятие законодательных механизмов, которые восстановят прямое финансирование и поставки вооружений. Законопроект "Ukraine Support Act" предусматривает выделение от 1,3 до 1,8 миллиарда долларов США прямой военной помощи, а также предоставление до 8 миллиардов долларов в форме льготных оборонных кредитов. Контроль над обеими палатами позволит демократам принять этот документ без риска процедурной блокировки. Параллельно предполагается расширение финансирования в рамках программы "Ukraine Security Assistance Initiative", которая позволяет Пентагону заказывать новое вооружение напрямую у производителей. Если в законе об оборонном бюджете на 2026 год базовое ассигнование USAI было установлено на уровне 400 миллионов долларов, то проект NDAA на 2027 год, поддержанный Сенатским комитетом по вооруженным силам, предусматривает увеличение этого объема до 750 миллионов долларов с последующей фиксацией долгосрочных контрактов. Законодатели также закрепят нормативные меры предосторожности, обязывающие Пентагон передавать Украине ранее законтрактованное имущество и запрещающие переклассифицировать его как собственные запасы США. В законе об оборонном бюджете закрепляется запрет на сокращение американского военного контингента в Европе ниже уровня 76 000 человек и вводится требование немедленного информирования Конгресса в случае попыток ограничить обмен разведывательной информацией с ВСУ. В части номенклатуры поставок основной акцент демократического большинства будет сделан на обеспечении средств противовоздушной обороны, в частности ракетами-перехватчиками для систем Patriot и NASAMS, а также на предоставлении дальнобойного вооружения и оперативных разведывательных данных для нанесения глубоких ударов по военно-промышленным объектам РФ. Одновременно будет усилено давление с целью введения обязательных санкций против третьих стран и компаний, способствующих обходу энергетических и технологических ограничений в отношении агрессора.

Анализ электоральных параметров и политической динамики подтверждает высокую вероятность смены партийного большинства по итогам промежуточных выборов 2026 года. Высокий уровень поддержки Демократической партии в общенациональном голосовании, консолидация независимых избирателей и внутренние противоречия в Республиканской партии создают предпосылки для получения демократами большинства в Палате представителей с вероятностью 93 процента и возвращения контроля над Сенатом США. Формирование разделенного правительства существенно ограничит пространство для единоличных решений исполнительной ветви власти. Для Украины новый состав Конгресса будет означать возобновление системной военной и финансовой поддержки, кодификацию долгосрочных бюджетных программ и создание юридически обязательных механизмов гарантирования помощи в сфере безопасности со стороны Соединенных Штатов.