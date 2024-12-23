'Как бить этого Усика?!' Украинец поставил в тупик российских экспертов

Победа объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) произвела настоящий фурор во всем мире. Многие признали доминацию нашего соотечественника не только в бою 21 декабря, но и в целом в дивизионе.

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В стране-агрессорке обозреватели задаются вопрос, способен ли вообще кто-то побить украинца. Пропагандистское издание "Спорт-Экспресс", анализируя бой Усика и Фьюри отметило, что британец снова не смог ничего сделать против Александра, хотя и явно прибавил по сравнению с первым поединком.

"Бой был не лучше и не интереснее первого поединка. Но он был другим. Раунду к четвертому-пятому Тайсон начал злиться. Суть проблемы для Фьюри была в том, что он-то, набрав вес, рассчитывал не замечать атак соперника, – но не получалось. Фьюри был неплох в этом бою, особенно когда действовал быстро. Дальше он пришел туда, где не мог уже поднимать темп, чтобы подавить Усика, не мог добавить в мощи ударов, потому что она расходовала его силы, а эффекта не давала. Может быть, счет 116-112, но в этот раз чемпион провел бой так, что мы снова начинаем спрашивать себя – как бить этого Усика?!" – пишут в СЭ.

Отметим, что другое росСМИ – "Советский спорт" – нелепо обвинило Усика в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

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