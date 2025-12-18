'Кидають тінь на військових': в Одеському ТЦК відреагували на побиття поліцейського своїми співробітниками

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки заявило о полном содействии следствию в уголовном производстве по конфликту между военнослужащими районного ТЦК и работником Национальной полиции. В учреждении отметили, что любые проявления агрессии и нарушения уставных отношений недопустимы и дискредитируют Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщили в официальном сообщении Одесского областного ТЦК и СП в Facebook. Информацию об обстоятельствах инцидента также подтвердили в полиции Одесской области.

По факту происшествия назначено служебное расследование, а все фигуранты дела будут нести ответственность по закону.

Как отметили в Одесском областном ТЦК и СП, командование занимает жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении подобных инцидентов, подчеркивая, что военная форма не является индульгенцией от наказания, а наоборот предусматривает повышенную ответственность.

"Подобные поступки отдельных лиц позорят честь офицера и дискредитируют Вооруженные Силы Украины, бросая тень на тысячи военных, которые достойно выполняют свой долг", – отметили в Одесском областном ТЦК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе трое сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), один из которых был пьян, избили полицейского во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент произошел во время доставки нарушителя правил воинского учета в отдел ТЦК.

Правоохранители открыли уголовное производство, а фигуранты задержаны. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Происшествие произошло несколько дней назад, когда участковый офицер полиции доставлял в один из отделов Одесского РТЦК и СП мужчину, который нарушил правила воинского учета.

Установлено, что трое военнослужащих, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно вести себя с полицейским, выражаться нецензурно, а после замечания правоохранителя – устроили драку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины. Максимальное наказание по этому преступлению – до пяти лет лишения свободы.

