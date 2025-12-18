Щодо заяви Президента про вибори. Скажу коректно - коментар дуже дивний.

1) По-перше, про тиск США ну чиста ж маніпуляція - дивиться оригінал коментаря Трампа. Я розумію, що хочеться скористатися моментом- але не так вже нагло.

2) Вибори без завершення війни або довготривалого зупинення вогню навіть теоретично неможливі. Починаючи з законодавства і закінчуючи просто тим, що технічно це неможливо організувати.

3) Так, треба проводити буде вибори. І Президента, і Ради, і місцевих органів влади…але для цього мають бути забезпечені умови. Хоча б дільниці. І вибори це не один день, а десь місяці три мінімум кампанії. Про ВПО, голосування військових та біженців взагалі важко говорити.

А інакше довіра до таких виборів буде на рівні нуля.

4) Про онлайн голосування. Це ж треш якись взагалі. Дивно, що гарант Конституції підтримує пропозицію, яка прямо і очевидно норму конституції і порушує.

Більш того, в світі немає майже жодного успішного прикладу навіть серед найбільших розвинутих країн проведення виборів онлайн. А ось прикладів неуспішних купа. При тому, в цих країнах значно кращий і добробут, і верховенство права, і ворога з своєю армією хакерів немає.

Можу ще багато аргументів написати, просто не бачу в цьому сенсу…

Я чув, що були там ідеологи на Банковій швидко провести вибори виключно Президента весною зі збереженням воєнного стану та ще референдум туди ж…..але це придумали очевидно ідіоти, які бажають гіршого самому Президенту. Ну дивлячись з таких пропозицій….

Детально у відео записав чому: