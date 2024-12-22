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Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,7 т.
Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы. Видео

После исторической победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поднял над головой оригинальную саблю Ивана Мазепы. Таким образом, он напомнил миру о выдающемся гетмане, который еще триста лет назад боролся за свободу Украины от российских захватчиков.

Видео дня

Бой Усика против Фьюри состоялся 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Усик, обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе, защитил свой титул. Сразу после победы украинец поднял над головой саблю Мазепы XVII века. Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей по всему миру.

Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы. Видео

Иван Мазепа более 20 лет был главой казацкого государства и объединил во время своего правления Левобережную и Правобережную Украину. Кроме того, Мазепа был меценатом: финансировал строительство церквей и монастырей, учебных заведений, вложив в это более миллиона золотых дукатов, что в наше время можно оценить более чем в 150 миллионов долларов. Образ гетмана вдохновлял Виктора Гюго, Джорджа Байрона, Эжена Делакруа, Теодора Жерико, Ференца Листа и многих других выдающихся художников, посвящавших ему свои произведения. В Украине Мазепу славят как героя, сражавшегося за суверенитет страны и ее свободу от имперского владычества.

Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы. Видео

"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века, — рассказывает Максим Голубой, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского. — Она образец украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Саблю гетман Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из величайших украинских воинов".

В Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд Александра Усика и UKRAINE WOW* — общественная организация, занимающаяся популяризацией украинской культуры. Проект создан в сотрудничестве с "Аврором Мультимаркетом" при поддержке Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия, промоутерской компании K2 Promotions, Черниговского областного исторического музея им. Тарновской и Черниговской ОГА и при содействии Министерства культуры Королевства Саудовская Аравия, Генерального управления по досугу Королевства Саудовская Аравия и организаторов боя SELA. Консультантом проекта выступил украинский историк Алексей Сокирко.

"На третьем году полномасштабной войны рассказывать об Украине важно как никогда, – говорят соучредители UKRAINE WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей. — Особенно в странах, которые могут быть крупными партнерами нашей страны, ее восстановления и сохранения нашего культурного наследия. Саудовская Аравия – одна из них. И мы очень счастливы, что тема казачества, имя величайшего гетмана отозвались организаторам события и мы получили уникальное разрешение (впервые в истории бокса!) на экспонирование сабли Мазепы прямо на ринге в руках нашего чемпиона. Через подобные проекты мы будем привлекать внимание широкой аудитории к историям выдающихся украинцев, их наследию и вкладу в мировую культуру. Веками россия осквернила имя гетмана Мазепы. Благодаря Александру Усику оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает".

Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!" С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "неувядающий цвет".

Александр Усик не в первый раз обращается к теме казачества. В июле 2022 года он появился на пресс-конференции с тогдашним соперником Энтони Джошуа в образе запорожца, на первый бой против Фьюри выходил в парадном "гетманском" костюме и в целом регулярно делает себе исторические казачьи прически и заходит в ринг под тематическую музыку.

*Ukraine WOW — общественная организация, основанная Ярославом Гресьем и Юлией Соловей. В сотрудничестве с "Аврора Мультимаркет" Ukraine WOW популяризирует украинскую культуру на мировой арене, а также внутри самой страны, объединять людей вокруг украинских wow, связывая историю и новейшие технологии, выдающихся деятелей прошлого и топовые имена современности.

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