Усик после победы над Фьюри поднял в ринге саблю гетмана Мазепы. Видео

После исторической победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поднял над головой оригинальную саблю Ивана Мазепы. Таким образом, он напомнил миру о выдающемся гетмане, который еще триста лет назад боролся за свободу Украины от российских захватчиков.

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Бой Усика против Фьюри состоялся 21 декабря на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Усик, обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в тяжелом весе, защитил свой титул. Сразу после победы украинец поднял над головой саблю Мазепы XVII века. Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей по всему миру.

Иван Мазепа более 20 лет был главой казацкого государства и объединил во время своего правления Левобережную и Правобережную Украину. Кроме того, Мазепа был меценатом: финансировал строительство церквей и монастырей, учебных заведений, вложив в это более миллиона золотых дукатов, что в наше время можно оценить более чем в 150 миллионов долларов. Образ гетмана вдохновлял Виктора Гюго, Джорджа Байрона, Эжена Делакруа, Теодора Жерико, Ференца Листа и многих других выдающихся художников, посвящавших ему свои произведения. В Украине Мазепу славят как героя, сражавшегося за суверенитет страны и ее свободу от имперского владычества.

"Сабля гетмана Мазепы сделана в конце XVII века, — рассказывает Максим Голубой, директор Черниговского областного исторического музея им. Тарновского. — Она образец украинского оружейства, сформированного в частности под влиянием стран мусульманской восточной культуры, с которыми Украина поддерживала дипломатические и торговые отношения. Саблю гетман Иван Мазепа подарил за хорошую службу есаулу Савичу. Впоследствии его потомки продали ее собирателю коллекции украинской старины Василию Тарновскому. Так она оказалась в нашем музее, чтобы сегодня презентовать на весь мир украинскую культуру и одного из величайших украинских воинов".

В Саудовскую Аравию саблю доставили с соблюдением всех норм и под контролем музейных специалистов. Ее презентация – важный шаг культурной дипломатии.

Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд Александра Усика и UKRAINE WOW* — общественная организация, занимающаяся популяризацией украинской культуры. Проект создан в сотрудничестве с "Аврором Мультимаркетом" при поддержке Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия, промоутерской компании K2 Promotions, Черниговского областного исторического музея им. Тарновской и Черниговской ОГА и при содействии Министерства культуры Королевства Саудовская Аравия, Генерального управления по досугу Королевства Саудовская Аравия и организаторов боя SELA. Консультантом проекта выступил украинский историк Алексей Сокирко.

"На третьем году полномасштабной войны рассказывать об Украине важно как никогда, – говорят соучредители UKRAINE WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей. — Особенно в странах, которые могут быть крупными партнерами нашей страны, ее восстановления и сохранения нашего культурного наследия. Саудовская Аравия – одна из них. И мы очень счастливы, что тема казачества, имя величайшего гетмана отозвались организаторам события и мы получили уникальное разрешение (впервые в истории бокса!) на экспонирование сабли Мазепы прямо на ринге в руках нашего чемпиона. Через подобные проекты мы будем привлекать внимание широкой аудитории к историям выдающихся украинцев, их наследию и вкладу в мировую культуру. Веками россия осквернила имя гетмана Мазепы. Благодаря Александру Усику оно возвращается в мировое медиапространство и получит признание, которого заслуживает".

Вдоль клинка сабли есть надпись: "Всю надежду свою на тебя возлагаю, Матерь Божия, защити меня под покровом своим!" С правой стороны клинка изображены две свечи, два ангела, а также коронованная Богородица с ребенком и веточкой. Такое ее изображение называется "неувядающий цвет".

Александр Усик не в первый раз обращается к теме казачества. В июле 2022 года он появился на пресс-конференции с тогдашним соперником Энтони Джошуа в образе запорожца, на первый бой против Фьюри выходил в парадном "гетманском" костюме и в целом регулярно делает себе исторические казачьи прически и заходит в ринг под тематическую музыку.

*Ukraine WOW — общественная организация, основанная Ярославом Гресьем и Юлией Соловей. В сотрудничестве с "Аврора Мультимаркет" Ukraine WOW популяризирует украинскую культуру на мировой арене, а также внутри самой страны, объединять людей вокруг украинских wow, связывая историю и новейшие технологии, выдающихся деятелей прошлого и топовые имена современности.

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