'Первый уровень опасности': синоптик предупредил о погодном 'сюрпризе' в Украине

В течение ближайшей недели погода в Украине, несмотря на вторую декаду декабря, будет довольно спокойной и теплой для этого времени года, однако, не обойдется и без "сюрпризов" в виде тумана, который будет опасно плотным. Ночью столбик термометра не будет опускаться ниже -3 градусов. Однако, самые высокие температурные показатели синоптики прогнозируют на юге страны на уровне до +8... +10 градусов.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В конце рабочей недели и на выходных синоптики не предвидят кардинальных изменений погоды и прогнозируют "очень спокойную" ситуацию. "Над нами сейчас образуется устойчивый антициклон, который и формирует погоду без осадков. Он будет держаться до 23 декабря", – сообщил Иван Семилит.

Мощных осадков, дождя или мокрого снега, в Гидрометцентре также не ожидают. Однако, действительно большую угрозу могут представлять туманы, предупредил синоптик. Ночью и утром в четверг, 18 декабря, туман будет удерживаться в северных областях, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Причем видимость будет на уровне 200-500 метров, "что является первым уровнем опасности, желтым. Такая погода может привести к осложнению движения транспорта", – предупредил синоптик.

В дальнейшем туман будет сохраняться за счет теплой и влажной воздушной массы, а также слабого ветра переменных направлений.

В пятницу, 19 декабря, температура ночью и днем на территории Украины будет колебаться вокруг отметки 0 градусов, -2... +3 градуса в дневные часы. "Только в западных областях будет до +6 градусов, на юге Украины до +9 градусов. Такие же значения температуры будут оставаться и в субботу, 20 декабря, то есть в пятницу и субботу каких-то существенных изменений температуры не будет", – уточнил Иван Семилит.

В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 декабря, синоптики прогнозируют в Украине температуры в пределах -3... +3 градуса в ночные часы и днем на большей части территории Украины. Днем на Закарпатье и Прикарпатье, а также на юге Украины будет несколько теплее, до +8 градусов.

Таким образом, ни осадков, ни мощных морозов в эти дни в Украине не будет. Туман – единственное опасное погодное явление этого периода.

Погода на выходные в Карпатах

Синоптики не ожидают осадков в Карпатах, однако, будет облачно, а местами туман. На высокогорье может быть прохладнее, чем на остальной территории. "В целом на высокогорье Закарпатья сохраняется снежный покров высотой 1-2 см, но это не то место, где люди могут кататься на лыжах", – отметил синоптик.

Детальный прогноз погоды на каждый день по регионам Украины

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 22 декабря. Они демонстрируют изменения погоды в Украине в течение следующих дней.

В пятницу, 19 декабря, в большинстве регионов Украины, кроме юга, востока и Закарпатья, ожидаются ночные морозы небольших значений, до -2 градуса. В дневные часы мороз до -2 градусов ожидается только на Черниговщине и Сумщине. На остальной территории будут "плюсовые" температуры. Теплее всего в этот день будет на юге, до +10 градусов. Осадков не предвидится.

В субботу, 20 декабря, практически везде в стране, кроме Крыма и Закарпатья, синоптики предсказывают облачную погоду. Как и в предыдущий день, в большинстве регионов ожидаются небольшие "минусовые" значения температур. Днем морозы до -2 градусов возможны на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине. Теплее всего будет на западе и юге страны, до +5... +8 градусов.

В воскресенье, 21 декабря, большую часть страны, кроме запада и юга, накроют туманы. Ночные морозы небольших значений ожидаются во многих регионах, до -3 градусов на Луганщине, Харьковщине и Сумщине. Зато в дневные часы будут господствовать "плюсовые" температуры – от +1 на севере и востоке до +5... +7 градусов на Закарпатье и юге.

В понедельник, 22 декабря, туманы сохранятся. Существенных осадков не предвидится. Погодная обстановка в этот день фактически повторит ситуацию, которая будет наблюдаться в воскресенье.