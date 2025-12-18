Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом: с кем запланированы встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, где запланировал ряд встреч с высшим руководством страны. В Варшаве он проведет переговоры с президентом Республики Польша Каролем Навроцким, а также с представителями правительства и парламента.

Видео дня

В Офисе президента сообщили, что визит начнется с официальной церемонии встречи возле Президентского дворца. После этого главы государств проведут переговоры с глазу на глаз и в формате делегаций, а затем пообщаются с представителями СМИ.

Официальный маршрут

Согласно программе, обнародованной Канцелярией президента Польши, церемония встречи Зеленского с Навроцким запланирована на пятницу на 10:00 во внутреннем дворике Президентского дворца.

Уже в 10:15 должен состояться разговор президентов тет-а-тет, а в 11:00 стартуют пленарные переговоры делегаций под председательством обоих лидеров.

По данным польского портала onet.pl, встреча Зеленского и Навроцкого с журналистами ожидается незадолго до 12:00. Именно после этого официальная часть в Президентском дворце будет завершена.

В парламенте Польши

Во второй половине дня Владимир Зеленский посетит польский парламент. В 13:15 запланирована его встреча с маршалком Сейма Влодзимежем Чажастым, которая продлится около 45 минут. После переговоров президент Украины и глава Сейма возложат цветы к мемориальной доске, посвященной депутатам, погибшим во время Второй мировой войны.

Маршалок Чажастый, комментируя предстоящую встречу, отметил, что во время разговора "возможно, придется исправить определенные слова, которые могли быть сказаны ранее некоторыми людьми". Он отметил, что внешнюю политику Польши формирует правительство, и все другие государственные институты должны действовать в этом русле. При этом Чажастый подчеркнул, что в плане визита "нет ни злой воли, ни плохих эмоций".

Выступление Зеленского в пленарном зале Сейма программой не предусмотрено. Кроме маршалка, во встрече примут участие вице-спикер Моника Велиховская и председатель Комитета по иностранным делам Павел Коваль.

Встречи в Сенате и с Туском

После Сейма президент Украины посетит Сенат, где в 14:00 запланирована его встреча со спикером Малгожатой Кидавой-Блоньской. Эта часть визита станет продолжением парламентских контактов на высшем уровне.

Также ожидается встреча Зеленского с председателем Совета министров Польши Дональдом Туском. Премьер сообщил, что при условии, если саммит Европейского совета в Брюсселе не затянется, переговоры могут состояться в Варшаве в пятницу днем. Туск отметил, что для украинского президента такая встреча является важной, поскольку именно правительство Польши реализует государственную политику в отношении Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что запланированная в Польше встреча Александра Усика с президентом страны Каролем Навроцким не состоялась на фоне политического скандала. Причиной стало участие украинского боксера в поддержке восстановления музея Романа Шухевича во Львове.