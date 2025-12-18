Это переломный момент: на переговорах ЕС по замороженным миллиардам РФ произошел прогресс, – Туск

На саммите Европейского совета произошел переломный для Украины момент. Европейские лидеры достигли консенсуса относительно предоставления репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Об этом, как сообщает The Guardian, на полях саммита 18 декабря заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, сейчас идет работа над техническими вопросами будущего соглашения.

Переломный момент достигнут

"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины. Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", – отметил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что все идет к предоставлению Украине репарационного кредита. Он назвал переговоры очень сложными из-за сопротивления группы критически настроенных стран, которые "теоретически больше всего рискуют от определенных ответных или финансовых действий со стороны России". Прежде всего, это Бельгия, которая требует четких гарантий и мер предосторожности под иски РФ.

Зато неверное решение ЕС может подтолкнуть Украину к капитуляции. Это, в свою очередь, приблизит Россию к польским границам, уверен Дональд Туск.

"Я хочу, чтобы все наконец это осознали – не только наши коллеги здесь, в Европе, но и все в Польше, – что когда мы говорим о необходимости поддержки Украины с помощью этих российских средств, то это потому, что мы хорошо знаем, что украинская независимость отдаляет риск агрессии или войны от польских границ. И наоборот, падение Украины в результате этой войны будет означать прямую угрозу для Польши", – резюмировал глава польского правительства.

Европарламент готов голосовать

Европейский парламент готов проголосовать за репарационный кредит для Украины в начале следующего года, если лидеры государств ЕС договорятся об этом 18 декабря. Такое заявление сделала председатель Европарламента Роберта Мацола на полях саммита.

"Если сегодня будет достигнута договоренность, мы сможем вынести этот вопрос на голосование уже в январе", – заявила она.

Мацола отметила, что с этой целью может быть задействован механизм безотлагательного рассмотрения по инициативе проевропейского блока. В частности она опирается на поддержку "Европейской народной партии", "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" и "Обновленной Европы".

"Безусловно, необходимы согласования, однако есть поддержка большинства и решимость со стороны парламента, поэтому никаких препятствий не возникнет", — резюмировала Мацола.

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на сопротивление некоторых стран, большинство членов Евросоюза поддерживает использование замороженных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита. Некоторые лидеры поддерживают другие механизмы оказания помощи.

