Лукашенко заявив, що на території країни знаходиться "Орєшнік" ("ліщина" українською). Якщо раніше він був особистим заручником путіна, то тепер можна казати, що через його безхребетність Білорусь стала заручницею росії.

Цілком очевидно, що "Орєшнік" запускатимуть без згоди Лукашенка. Якщо формально щось і буде, то він не зможе якось вплинути на це. Тим більше, що й білоруські військові будуть використані як допоміжний матеріал.

Якщо путін наважиться застосувати "Орєшнік" проти України чи європейських держав, то буде й відповідь. Але ницість кремлівського диктатора полягає в тому, що постраждає не росія, а Білорусь. І не від російських дронів, які транзитом залітали в Білорусь із території України, а значно серйозніше.

Лукашенко до самої смерті чіплятиметься за владу. Йому нічого втрачати. Він не лише диктатор у власній країні, а й військовий злочинець, за яким Гаага плаче. Згадаймо, що саме з території Білорусі росія розпочала наступ на Україну. І загравання із Заходом, коли в обмін на експорт калійних добрив він випустив політв'язнів, йому не допоможуть. Сподіватися на масовий протест білорусів теж не доводиться. Заручник не вбиває терориста, а сподівається, що той збереже йому життя.