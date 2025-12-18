Нічого не їв 60 днів: на Вінниччині розслідують смерть 10-річного хлопчика від голоду

В Винницкой области расследуют смерть 10-летнего мальчика с инвалидностью, который умер в собственном доме от длительного голодания. Правоохранители считают, что трагедия стала следствием как действий матери, так и бездействия соответствующих служб.

Информация обнародована в рамках досудебного расследования, которое осуществляется под процессуальным руководством Могилев-Подольской окружной прокуратуры. Ход дела находится на личном контроле Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным следствия, мальчик имел инвалидность с рождения и нуждался в постоянном уходе и медицинском надзоре. С мая 2025 года ребенок перестал посещать учебное заведение, его состояние здоровья постепенно ухудшалось, однако мать не обращалась за медицинской помощью. При этом семья находилась на учете социальных служб.

В период с августа по декабрь социальные и медицинские работники неоднократно посещали семью, фиксировали ненадлежащие условия проживания и ухудшение состояния ребенка, что отражалось в служебных документах. При этом решений об изъятии мальчика из семьи или обеспечении необходимого лечения принято не было.

Следствие считает, что именно ненадлежащее исполнение матерью родительских обязанностей в сочетании с бездействием уполномоченных органов привело к смерти ребенка.

Мать мальчика задержана, ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Отдельно открыто уголовное производство по факту служебной халатности социальных служб и других уполномоченных органов. Работнику социальной службы сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, семейному врачу — в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и несанкционированных действиях с медицинской информацией. Сейчас продолжаются обыски и другие следственные действия, устанавливаются все лица, чье бездействие привело к трагедии.

Комментируя дело, Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что ребенок умер не от болезни, а от равнодушия взрослых, подчеркнув: эта смерть не является трагическим случаем, а преступлением, за которое каждый причастный понесет ответственность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Хмельницкой области начался судебный процесс по делу о смерти новорожденного. Обвиняемая – заведующая акушерско-гинекологическим отделением Волочиской многопрофильной больницы Наталья Безух. Врач, несмотря на просьбу роженицы Татьяны Галущак, не стала проводить ей кесарево сечение. В результате малыш во время родов получил серьезные травмы и через восемь месяцев умер.

Сейчас молодая мама Татьяна Дубик (Галущак) занята хлопотами над своим новорожденным сыном: 1,5 месяца назад у Татьяны и ее мужа родился второй ребенок. На своей странице в Facebook Татьяна написала: "Два сердечка живут в моем сердце – одно на небе, второе – в моих объятиях. Люблю от земли и до неба. Навсегда ваша мама!"

К сожалению, первый ребенок молодых родителей умер через несколько месяцев после рождения. В его смерти семья обвиняет медперсонал Волочиской многопрофильной больницы Хмельницкой области, в частности заведующую акушерско-гинекологическим отделением Наталью Безух.

Татьяна написала заявление в полицию, там открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для больного. А также по ч. 2 ст. 140 УК Украины – те же действия, повлекшие тяжкие последствия несовершеннолетнему.

