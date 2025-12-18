Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию, направленную на укрепление международного сотрудничества и смягчение долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы.

Документ был подготовлен Украиной и получил поддержку 97 государств-членов ООН.

В то же время неожиданным результатом голосования стало то, что Соединенные Штаты оказались в числе стран, проголосовавших против резолюции, наряду с Россией, Беларусью, Китаем, Северной Кореей, Никарагуа и Нигером. Ещё 39 государств воздержались.

Голосование состоялось в то время, когда Украина переживает один из самых сложных периодов в своей современной истории, стремясь защитить свои национальные интересы в условиях переговоров с Соединенными Штатами о возможных параметрах прекращения российской агрессии.

Следует напомнить, что ранее разработанный Стивом Виткоффом, при участии ряда российских чиновников, мирный план из 28 пунктов вызвал сильную негативную реакцию как в Киеве, так и в европейских столицах.

В ответ Украина и её партнеры разработали альтернативные предложения, которые впоследствии были представлены американской делегации. Последний раунд переговоров состоялся в Берлине. Итог встречи, открытой в воскресенье федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, остаётся неясным. Тем не менее, заявления участников позволяют с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.

Одним из самых сложных вопросов остаётся будущее украинских территорий, находящихся в настоящее время под российской оккупацией.

Президент США Дональд Трамп выдвинул идею частичного вывода украинских и российских войск из некоторых районов Донбасса и создания демилитаризованной "свободной экономической зоны", где могли бы работать американские бизнес-интересы.

Украинская сторона и европейские лидеры настаивают на том, что любой прогресс в территориальных вопросах возможен только в том случае, если Украине будут предоставлены чёткие и надежные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и ряда западных партнеров, сопоставимые по существу со статьей 5 Устава НАТО.

Членство в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил о своей готовности к компромиссу, воздерживаясь от требования немедленного членства Украины в НАТО при условии заключения специального, юридически обязывающего соглашения о коллективной обороне.

Киев рассматривает такой подход как баланс между политическими реалиями и необходимостью надёжных гарантий безопасности.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в настоящее время он не видит реальной готовности президента России Владимира Путина к подлинным мирным переговорам.

В то же время он назвал визит американских посредников в Берлин позитивным шагом.

Президент Зеленский охарактеризовал такое требование как "красную линию".

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, американская сторона настаивала на том, чтобы Украина согласилась отказаться от Донбасса.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у Украины нет прямого диалога с Россией и что её интересы, по сути, представляют американские посредники.

Запланированная онлайн-встреча министров иностранных дел ЕС и лидеров американской переговорной делегации не состоялась из-за неожиданных технических сбоев, причины которых остаются неизвестными.

Будущее замороженных российских активов

В ближайшие дни у Европейского союза появятся дополнительные возможности для координации своих дальнейших шагов.

Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение повестки дня саммита, запланированного на четверг.

В среду в Хельсинки встретятся лидеры "восточного фланга" Европы, включая страны Балтии и Польшу.

Ожидается решение о будущем замороженных российских активов

В четверг все 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе на саммит, который может стать одним из самых важных за последние годы.

Ожидается решение о будущем замороженных российских активов — решение, которое будет иметь решающее значение как для будущего Украины, так и для роли Европейского союза как глобального политического игрока.

Российско-американское сближение

Новая Стратегия национальной безопасности США фактически предусматривает развитие элементов российско-американского партнёрства, которое уже начало проявляться на практике.

Поддержка Вашингтоном позиции Москвы во время голосования в ООН по чернобыльской проблеме стала первым сигналом этого сдвига в многостороннем контексте.

Соединенные Штаты оказались в союзе со странами, которые часто критикуют за авторитарные тенденции, что не вызвало публичного беспокойства со стороны Белого дома.

В то же время в риторике американского руководства Европа всё чаще изображается как слабая и второстепенная.

По оценкам экспертов, российско-американское сближение начало формироваться после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Достигнутые там соглашения уже имеют ощутимые результаты: Москва активно не противодействует действиям Вашингтона в Венесуэле, в то время как президент США всё чаще и публично встает на сторону России в вопросе прекращения войны в Украине.

В 2025 году новая администрация США значительно сократила военную и финансовую помощь Киеву, и этот дефицит Европа пока не смогла полностью компенсировать. Это уже начало сказываться на ситуации на линии фронта.

За годы полномасштабной войны Украина нанесла России существенные потери в живой силе и технике, продемонстрировав высокую эффективность использования международной помощи.

В этом контексте приостановка поддержки со стороны США не может быть истолкована как прекращение "неограниченного финансирования", как это иногда изображается в американском политическом дискурсе.

Нельзя исключать, что Вашингтон стремится оказать давление на Украину, чтобы та как можно быстрее отказалась от части оккупированных территорий, дабы создать первый международный прецедент подобного рода.

Если страна-основатель Организации Объединенных Наций будет вынуждена под внешним давлением отказаться от части своей территории, это впоследствии может быть использовано в качестве оправдания в аналогичных конфликтах в других частях мира.

Примечательно, что Дания уже заявила о потенциальной угрозе своей национальной безопасности со стороны Соединенных Штатов.