Искусственный интеллект назвал следующий бой Усика и его результат

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), вероятнее всего, проведет следующий поединок против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Поединок санкционирует Всемирная боксерская организация (WBO), которая назначит нашему соотечественнику обязательную защиту пояса.

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Такой прогноз сделал искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Компьютер отметил, что наш соотечественник будет явным фаворитом противостояния с Паркером, а шансы на его победу составят свыше 80%.

"На основе доступной информации, следующим соперником Александра Усика, скорее всего, будет новозеландец Джозеф Паркер. Ожидается, что поединок может состояться весной 2026 года, хотя точная дата еще не объявлена. Также есть упоминания о возможном бое с другими боксерами, например, реванш с Тайсоном Фьюри или поединок по правилам ММА с Джейком Полом, но эти варианты выглядят менее вероятными на данный момент. Мой прогноз: следующий бой Усика, скорее всего, будет против Джозефа Паркера весной 2026 года, и я прогнозирую победу Усика по очкам с вероятностью 80-20", – резюмировал Grok.

Напомним, 19 июля Усик брутально нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и собрал все пояса королевского дивизиона. В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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