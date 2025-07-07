"Это не проблема": Усик ответил на вопрос о нокдауне в бою с Дюбуа
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) не видит никаких проблем в том, если он попадет в нокдаун в реванше с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш соотечественник также высоко оценил своего будущего соперника, который после поражения украинцу в августе-2023 выиграл три боя подряд.
Об этом Усик заявил в интервью DAZN Boxing. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя отметил, что в первом противостоянии с Дюбуа он упал на настил ринга после некорректного удара со стороны соперника, однако в случае легитимного попадания и старта отсчета нокдауна он непременно поднялся бы.
"Если рефери начинает отсчет, то я встаю. Это не проблема для меня. Но, послушайте, это было в прошлом, а я живу настоящим, сегодняшним днем. Дюбуа в первом бою показал себя хорошо. Он хороший спортсмен и боксер. У него хорошие скилы. Три его последних боя – отличные победы. Это были Филип Хргович, Джаррелл Миллер и Энтони Джошуа. Он отличный боксер", – сказал Усик.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванш с Дюбуа проведет еще один бой.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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