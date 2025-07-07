'Это не проблема': Усик ответил на вопрос о нокдауне в бою с Дюбуа

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) не видит никаких проблем в том, если он попадет в нокдаун в реванше с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Наш соотечественник также высоко оценил своего будущего соперника, который после поражения украинцу в августе-2023 выиграл три боя подряд.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью DAZN Boxing. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя отметил, что в первом противостоянии с Дюбуа он упал на настил ринга после некорректного удара со стороны соперника, однако в случае легитимного попадания и старта отсчета нокдауна он непременно поднялся бы.

"Если рефери начинает отсчет, то я встаю. Это не проблема для меня. Но, послушайте, это было в прошлом, а я живу настоящим, сегодняшним днем. Дюбуа в первом бою показал себя хорошо. Он хороший спортсмен и боксер. У него хорошие скилы. Три его последних боя – отличные победы. Это были Филип Хргович, Джаррелл Миллер и Энтони Джошуа. Он отличный боксер", – сказал Усик.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!