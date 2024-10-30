'Если вы посмотрите': Фьюри прокомментировал нокдаун от Усика и выразил недовольство

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) выразил недовольство тем, что нарезка лучших моментов боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО) практически полностью состоит из эпизодов девятого раунда. Цыганский король подчеркнул, что момент с нокдауном важен, но сам поединок проходил в равной борьбе.

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Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV, комментируя первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге. Британский супертяж отметил, что Усик заслуживает уважения не только благодаря своей работе в ринге, но и взшлядам на жизнь и верой в Бога.

"Если вы посмотрите нарезки, то увидите, как он меня гоняет по рингу на протяжении 30 секунд. Но так проходил не весь бой. Вы понимаете, о чем я. Они используют эти нарезки, так как это честно по отношению к Усику. Я поздравляю его. Если бы я и хотел, чтобы меня кто-то победил, то это должен быть Усик. Потому что он богобоязненный христианин и семьянин. Так что я отдаю ему должное", – сказал Фьюри.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа (28-4, 23 КО) ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

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