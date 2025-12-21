Переговоры во Флориде: Умеров рассказал, какие четыре ключевых документа обсуждались в США

Украина и США на переговорах во Флориде обсудили ряд вопросов, но основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах. Это произошло во время отдельной встречи делегаций двух стран.

Подробностями в своем Telegram-канале поздно вечером 21 декабря поделился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. Он сообщил, что речь идет о продолжении проработки и согласовании позиций касательно:

– 20-пунктного мирного плана;

– многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности;

– двустороннего соглашения о гарантиях безопасности от США;

– экономического плана развития (плана процветания) Украины.

"Отдельное внимание было уделено обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов", – добавил чиновник.

Кто принимал участие в переговорах?

Делегация нашей страны находилась во Флориде в течение последних трех дней. По словам Умерова, встречи с американскими и европейскими партнерами были "продуктивными и конструктивными".

Кроме собственно Рустема Умерова, Украину представлял начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Переговорщиками от США были специальные посланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум (Грюнбаум – новое лицо в переговорном процессе; он занимает должность комиссионера Службы федеральных закупок США и ранее участвовал в переговорах с Израилем по Газе).

К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

Украина остается приверженной достижению справедливого и устойчивого мира

Умеров подчеркнул, что Киев высоко ценит лидерство и поддержку Вашингтона, а также дальнейшую тесную координацию с партнерами на следующих этапах дипломатической работы.

"Наш общий приоритет – остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины.

Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", – отметил секретарь СНБО.

Как писал OBOZ.UA, вечером 21 декабря в обращении к народу Владимир Зеленский заявлял, что представители Киева и Вашингтона говорили о тайминге – о "возможных временных рамках тех или иных решений". По словам президента, есть "конструктив с американской стороной".

