'Путин должен понимать, что нападение будет разрушительным': Рютте определил три уровня гарантий безопасности для Украины

Украине необходимо обеспечить надежные гарантии безопасности после завершения полномасштабной войны. Они базируются на трех уровнях.

Об этом высказался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому изданию Bild. Когда журналист спросил: "Какие гарантии мы можем предложить Украине?" – Рютте объяснил, что эти меры должны стать предупреждением для российского диктатора Владимира Путина.

"Мы должны гарантировать, что Украина никогда больше не подвергнется нападению после прекращения огня или мирного соглашения. Путин должен понимать, что еще одно нападение будет для него разрушительным", – указал нидерландский политик.

Три уровня послевоенных гарантий безопасности

Первым уровнем и основой генсек назвал украинские вооруженные силы. "Они должны быть в отличном состоянии. Конечно, они выполняют невероятную работу в этой войне, но они также должны быть способны защитить страну после войны или длительного прекращения огня", – уточнил Рютте.

Второй уровень – это "коалиция желающих", возглавляемая Францией и Великобританией. Страны-союзники Украины должны "предоставит все необходимое, чтобы гарантировать, что Путин не посмеет повторить подобное".

Третий уровень – это Соединенные Штаты. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что американский президент Дональд Трамп в августе заявил, что хочет участвовать в обеспечении безопасности Украины после заключения мира.

"И сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента – украинские вооруженные силы, "коалицию желающих" и вклад США – таким образом, чтобы Путин очень четко понял: я никогда больше не должен прикасаться к Украине", – подытожил Рютте.

