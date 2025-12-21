Бывшая жена Потапа призналась, общается ли ее 16-летний сын со скандальным папой и как она на это реагирует

Бывшая жена скандального рэпера-беглеца и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) – продюсер Ирина Горовая – рассказала об общении их 16-летнего сына Андрея со скандальным отцом. По ее словам, несмотря на громкие общественные претензии к артисту, подросток поддерживает с ним контакт, а она не видит в этом проблемы.

Горовая подчеркнула в комментарии "Ближче до зірок", что не препятствует общению Андрея с отцом и считает это естественным.

В этом году 16-летний Андрей поступил в британскую школу, что существенно усложнило передвижение самой Ирины между странами. Она призналась, что теперь ее поездки превратились в сложную логистику между детьми и бывшим мужем.

"Мне теперь надо к дочери поехать, к сыну где-то пересесть, а он хочет еще к отцу доехать. У меня маршруты, если я выезжаю, такие: я еду к дочери, она в Польше, потом к малому. Усложнилась моя логистика", – объяснила продюсер.

По ее словам, сперва она ездит в Польшу, потом держит курс в Великобританию, и конечной точкой может быть Испания, где три года назад Потап поселился с коллегой по сцене и женой Настей Каменских.

Горовая подтвердила, что сын Андрей общается с Потапом, и она сознательно поддерживает это решение сына. Более того, сама продюсер сохраняет контакт с бывшими мужьями и не считает это чем-то неприемлемым.

"Конечно (Андрей общается с Потапом. – Ред.)! Это же отец. И я общаюсь. Я общаюсь с первым мужем и со вторым. Это моя жизнь. И я считаю, что те, кто хейтят своих бывших – хейтят свою жизнь", – заявила она.

Рассказала Ирина Горовая и о старшей дочери Наталье, которая уже длительное время живет за границей вместе со своим мужем. По словам продюсера, дочь строит карьеру в IT-сфере, совмещая технические навыки с опытом работы в шоу-бизнесе и музыкальной индустрии.

Горовая не скрывает гордости за обоих детей и отмечает их самостоятельность и развитие: "Он очень классно выстраивает свое место под солнцем, он очень классно общается на английском. Мне нравится, как он растет как личность. Дочь работает в IT, она переносит свой опыт шоу-бизнеса и музыкальной индустрии в IT. Ее очень там ценят. Короче, я считаю, что я классная мама, которая своим детям дала и свободу, и показала, как двигаться".

