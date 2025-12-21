'Давление на врага должно увеличиваться': Зеленский – о замороженных активах РФ, переговорах в США и ситуации в Одесской области. Видео

Завершаем эту историческую неделю для Украины. Значительная дипломатическая неделя. Главное – мы обеспечили для Украины 90 миллиардов евро на два года. Это ключевой результат декабря, во многом – важный результат всего года.

Видео дня

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном обращении. Он отметил, что есть положительное решение Европы, "мы боролись за это решение очень долго" и поблагодарил всех, кто помогал.

"Важно, что российские активы остаются в Европе, остаются заблокированными. Украина будет получать минимум по 45 миллиардов евро ежегодно, в течение следующих двух лет. И средства эти могут возвращаться только за счет российских средств: Россия должна платить за свою войну. 90 миллиардов евро – это для всех в Украине финансовая гарантия безопасности, вполне реальная. Спасибо лидерам Европы: Антониу Кошти, Урсуле фон дер Ляйен, всем лидерам государств, которые нас поддержали", – добавил президент.

Детали из обращения Владимира Зеленского

– Продолжим работать, чтобы все российские активы были направлены на реальную защиту от российской войны и на восстановление нашего государства. Есть такие средства не только в Европе, с каждым правительством мы контактируем. Это одна из самых сложных задач – не менее сложная, чем обеспечить оружие для Украины. Но и это мы решим. Средства на восстановление будут.

– Сейчас работает украинская переговорная команда во Флориде – сегодня еще встречи с американской делегацией, с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – подробно идут по каждому пункту, и есть конструктив с американской стороной. Это важно. Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений. Я ожидаю доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по деталям разговора.

– Сегодня были у меня международные разговоры также – с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере, с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и с генсеком НАТО Марком Рютте. Очень ценю вашу поддержку, дорогие друзья! Украина будет сильной и в дальнейшем.

– На днях также занимались ситуацией в Одесской области – там на месте были вице-премьер Кулеба, заместитель руководителя Офиса Никита. Привлечены необходимые службы, необходимые наши военные силы, чтобы гарантировать надежную логистику с югом Одесской области.

– Я благодарю всех, кто работает ради наших людей в Одесской области. Есть понимание всех вызовов, это попытки России заблокировать Украине доступ к морской логистике. Надо, чтобы мир об этом не молчал. Надо, чтобы каждый видел: без давления на Россию там не собираются реально завершать с агрессией. Давление должно увеличиваться.

– Следующая неделя – хоть это и будет неделя Рождества, когда в мире политическая работа затихает, – мы все равно будем на контакте с партнерами, с каждым, кто может помочь нам защищать наше государство, наших людей, нашу энергетику, нашу устойчивость, со всеми, кто работает на давление против России, со всеми, кто делает реальным окончание войны.

– Работаем так, чтобы каждый день использовать для Украины, и в этом году еще должны быть соответствующие новости: пакеты поддержки для нашего государства, решения, которые уменьшают российскую возможность воевать, воевать против нас. Спасибо всем, кто с Украиной!

– Также на следующей неделе ожидаю доклада по некоторым руководителям местных администраций, которых стоит уже заменить. Будут и новые наши санкционные решения.

Ранее стало известно о том, что США существенно ослабили санкции против России, исключив из списка ограничений компании, которые поставляли оборудование для ВПК страны-агрессора, а также временно приостановили их действие для ряда банков. Это стало очередным шагом администрации президента Дональда Трампа на пути мирного урегулирования войны в Украине.

OBOZ.UA сообщал, что тем временем США готовят новые санкции против теневого флота танкеров и трейдеров, которые обеспечивают экспорт российской нефти, с целью сокращения нефтяных доходов РФ и усиления давления из-за войны против Украины. В Кремле заявили, что официальных сообщений о новых ограничениях не получали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!