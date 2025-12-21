Украинцам увеличат пенсию аж на 900 гривен: кто получит прибавку уже в январе

Уже в январе часть украинских пенсионеров, в частности многодетные матери и отцы, могут получить доплату к пенсии в размере около 900 гривен. Надбавка не начисляется автоматически, для ее получения нужно подать заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Уже с начала года часть украинских пенсионеров может почувствовать существенный рост ежемесячных выплат .

Речь идет о специальных надбавках, предусмотренных действующим законодательством для отдельных льготных категорий. В январе пенсия для них может вырасти почти на 900 гривен, однако получат эти средства не все и не автоматически.

Доплата касается пенсии за особые заслуги перед Украиной. В первую очередь право на такую надбавку имеют многодетные матери – женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до достижения шестилетнего возраста. Именно для этой категории законом предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к основной пенсии.

Кроме того, многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию – с 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа. Для многих женщин это стало важной социальной гарантией, особенно в условиях войны и роста стоимости жизни.

Размер надбавки напрямую привязан к прожиточному минимуму. С учетом его обновления в 2026 году выплата составит ориентировочно 900-910 гривен ежемесячно. По состоянию на декабрь 2025 года такая доплата равнялась 873 гривнам, однако с января сумма возрастет.

Право на пенсию за особые заслуги имеют не только женщины. Отцы, которые самостоятельно или вместе с матерью воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста, также могут претендовать на доплату. При условии подтверждения факта воспитания детей и наличия необходимого страхового стажа мужчины имеют те же права на надбавку.

В Пенсионном фонде отмечают, что автоматически такая надбавка не назначается. Пенсионер или пенсионерка должны самостоятельно обратиться в территориальный орган ПФУ и подать соответствующее заявление.

Вместе с заявлением необходимо предоставить пакет документов, в частности паспорт, идентификационный код, свидетельства о рождении или усыновлении детей, документы о страховом стаже и, при необходимости, дополнительные справки. После этого Пенсионный фонд проводит проверку данных и принимает решение о назначении доплаты.

Кроме надбавки за особые заслуги, в Украине действует система других доплат к пенсиям. Они предусмотрены для людей с сверхурочным страховым стажем, лиц, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для отдельных возрастных категорий пенсионеров.

Размер таких выплат определяется индивидуально и зависит от нескольких факторов – возраста, состояния здоровья, стажа и социального статуса. Именно поэтому специалисты советуют пенсионерам регулярно проверять свое право на дополнительные выплаты и обращаться за консультациями в ПФУ.

