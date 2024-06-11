'Был бы космос': Усику 'нашли' другого соперника вместо реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью высказался за то, чтобы Александр Усик (22-0, 14 КО) подрался с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) вместо реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 14 КО). По словам британца, поединок украинца и новозеландца получилась бы невероятно красивым, так как боксеры исповедуют разные стили.

Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Кроме того, он предложил, чтобы на разогреве у Усика и Паркера вышли в ринг сам Фьюри и другой британский экс-чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Это сделало бы вечер бокса фантастическим.

"Конечно, все мы ждем реванш Усика против Фьюри за чемпионские пояса. Но если реванш Усика и Фьюри не состоится, Александру нужно дать поединок против Джозефа Паркера. Было бы здорово, если бы Усик подрался с Паркером, а Фьюри сразился с Энтони Джошуа в один вечер. Это был бы настоящий космос", – сказал Белью.

Напомним, 18 мая Фьюри проиграл Усику раздельным решением судей. После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого Паркер развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву боксеров.

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